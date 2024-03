Iga Świątek z rewelacyjnym otwarciem w Miami. Polka zdeklasowała przeciwniczkę

Dużo emocji, tych związanych z wydarzeniami poza kortem, miało miejsce w ostatnich kilkunastu godzinach na Florydzie. Tenisistki i tenisiści bardziej niż tym, kto znajduje się po drugiej stronie kortu, martwili się obfitymi opadami deszczu. I tym, kiedy i czy zdołają rozegrać swoje spotkanie choćby zakładanego przez organizatorów dnia.

Rewelacyjne otwarcie Igi Świątek turnieju na Florydzie

W takiej sytuacji była m.in. Iga Świątek. Polka i Camila Giorgi miały zagrać już w piątek (tj. 22 marca), spoglądając na polską strefę czasową. To się jednak nie udało, dlatego na występ niedawnej zwyciężczyni WTA 1000 w Indian Wells, trzeba było poczekać do soboty. Świątek udowodniła jednak, że niezależnie od dnia, nie ma zamiaru dawać swoim rywalkom, chociaż odrobiny nadziei na sukces.

Co ciekawe, panie miały sobie coś do wyjaśnienia, spoglądając na wcześniejsze pojedynki. Włoszka i Polka na Florydzie spotkały się w swoim trzecim pojedynku. Wcześniej taka sposobność była tylko podczas wielkoszlemowego Australian Open. W 2019 roku wygrała Giorgi, dwa lata później lepsza była już Świątek.

Sobotni mecz odbył się bez większej historii. Polka rozpoczęła od przełamania rywalki i do samego końca wywoływała ogromną presję na Giorgi. Efekt? 6:1, 6:1 i po nieco ponad godzinie było po wszystkim. Polka była lepsza w każdym tenisowym elemencie. Giorgi myliła się za to na potęgę, przykładowo w statystyce błędów niewymuszonych – 36 do 18 na niekorzyść Włoszki. Świątek z nawiązką zrewanżowała się Giorgi za ogranie w poprzedniej fazie turnieju w Miami innej z Polek, Magdaleny Fręch.

Z kim Iga Świątek zagra w kolejnej rundzie WTA 1000 w Miami?

Kolejną przeszkodą Polki będzie Linda Noskova. Mecz z Czeszką Świątek rozegra już w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Mecze zaliczane do touru WTA można w Polsce oglądać za pośrednictwem Canal+ Sport. Dodatkowo internetowo transmisja jest dostępna na Canal+ online. Świątek triumfowała na turnieju w Miami oraz we wspomnianym Sunshine Double (turniej w Indian Wells oraz trwający w Miami) w 2022 roku.

