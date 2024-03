Rosjanie znaleźli przyczynę porażki Igi Świątek. „Brakowało odpowiedzi”

W przeszłości Aleksandrowa pokazywała nie raz, że potrafi być groźna, lecz w większości przypadków nie potrafiła sprawić Idze Świątek większych problemów. Dość powiedzieć, że przegrała z nią ostatnie trzy spotkania. W Miami jednak to Rosjanka wyglądała dojrzalej. W dwóch setach pewnie rozprawiła się z liderką światowego rankingu, wygrywając 6:4, 6:2. Imponować mógł zwłaszcza jej serwis, ale również agresywny return, który pomógł w drugim secie dwukrotnie przełamać Świątek.

Rosjanie pieją z zachwytu nad Aleksandrową

Oczywiście wygrana Aleksandrowej z najlepszą tenisistką świata w IV rundzie imprezy w Miami nie mogła przejść w Rosji bez echa. Na pewną analizę jej występu zdecydował się portal sport.tu, który jednocześnie podkreśla, że tego dnia Aleksandrowa byłaby trudna do pokonania dla wielu innych zawodniczek.

„Aleksandrowa potwierdziła, że potrafi wspaniale grać w tenisa. Tradycyjnie Świątek najwięcej problemów sprawiał agresywny atak Rosjanki. Taka gra generalnie wszystkim sprawia kłopoty, ale przeciwko Polce to prawdopodobnie jedyny sposób na zwycięstwo. Po prostu trzeba umieć wytrącić jej rakietę z rąk” – czytamy na portalu sport.ru.

Dziennikarze później krótko jeszcze przyznali, że Świątek po prostu nie mogła zareagować na ofensywę przeprowadzoną przez 29-latkę. Już w starciu z Lindą Noskovą w trzeciej rundzie Polka miała problemy, ale zdołała zwyciężyć. Na Aleksandrową jednak już nie znalazła sposobu.

„Aleksandrowa była ofensywnie nastawiona i w tym aspekcie rozegrała świetny mecz, a Świątek brakowało odpowiedzi. Przeciwko tak dysponowanej zawodniczce jednak bardzo niewiele rywalek mogłoby je odnaleźć” – dodano.

Trzy czołowe zawodniczki odpadły z turnieju

Świątek po porażce z Aleksandrową dołączyła do innych czołowych tenisistek, które także pożegnały się z rywalizacją w Miami. To Aryna Sabalenka oraz Coco Gauff. Rzadko zdarza się sytuacja, by do ćwierćfinału nie awansowała żadna zawodniczka z czołowej trójki rankingu WTA.

