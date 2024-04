Srebro olimpijskie i porażka z Sabalenką? Prognozy dla Igi Świątek przed igrzyskami

Iga Świątek nie zamierza oddawać nikomu pierwszego miejsca w rankingu WTA. Polka po awansie z kadrą do turnieju finałowego Billie Jean King Cup chce teraz skupić się na dobrej grze w singlu, by być dobrze przygotowaną do Roland Garros 2024. Polka po raz kolejny chce zdobyć wielkoszlemowy tytuł na francuskiej ziemi.

Srebro olimpijskie dla Igi Świątek

Co więcej, jako że mamy sezon olimpijski, Świątek chce powalczyć o medal w Paryżu. Traf chciał, że turniej olimpijski tenisistek również odbędzie się na tych samych kortach. Polka kocha tam grać, co sprawia, że jest jedną z największych faworytek do złota. Raszynianka chce także powalczyć w mikście. Od dłuższego czasu mówi się o jej duecie z Hubertem Hurkaczem, jednakże niedawno pojawiła się opcja gry z Janem Zielińskim.

Mimo to wciąż najważniejszy pozostaje singiel. Iga Świątek nie poradziła sobie w Tokio, gdzie odpadła na wczesnym etapie turnieju. W Paryżu teoretycznie nie należy spodziewać się powtórki z rozrywki. Według analiz firmy Nielsen Gracenote, Polka ma w olimpijskich zmaganiach radzić sobie bardzo dobrze. Pewnie przejdzie przez wszystkie fazy turnieju, aż do finału.

W walce o złoto ma na nią czekać Aryna Sabalenka. Polska tenisistka miałaby jednak przełknąć gorycz porażki i zadowolić się srebrem. Sprawa jest o tyle zadziwiająca, że wciąż nie wiadomo, czy Białorusinka pojawi się na igrzyskach. Cały czas trwa batalia o jej dopuszczenie do zmagań. Jeżeli jednak sprawdzi się scenariusz, w którym zabraknie wiceliderki rankingu, wtedy to pierwsza rakieta świata stanie się faworytką numer jeden do złota.

Szanse medalowe polskich sportowców

Według Nielsen Gracenote szanse na medal mają także Wojciech Nowicki, Aleksandra Mirosław, polscy siatkarze czy Paweł Fajdek.

Czytaj też:

Efektowne zwycięstwo Magdy Linette. Jedna rzecz może martwićCzytaj też:

Gwiazda odcina się od Rosji. Padły stanowcze słowa