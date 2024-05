Wiemy, gdzie trafi Wilfredo Leon. Prezes Perugii się wygadał

Wilfredo Leon to od lat jedna z największych gwiazd światowej siatkówki. Po odejściu z Zenita Kazań mógł liczyć na dobre warunki w Sir Susa Vim Perugii. Po kilku sezonach okraszonych między innymi mistrzostwem Włoch czy Klubowym Mistrzostwem Świata reprezentant Polski pożegnał się z klubem.

Prezes Perugii zdradził, gdzie zagra Wilfredo Leon

Wilfredo Leon to z pewnością postać, która na długo zapisze się we wspomnieniach klubu z Umbrii. Przeżył z nim słaby sezon 2022/2023, w którym Perugia mocno zawiodła przegrywając ćwierćfinał z Allianzem Mediolan i nie dostając się do żadnego z europejskich pucharów. Tym razem pod wodzą nowego trenera, Angelo Lorenzettiego, zespół wygrał wszystkie możliwe trofea.

Kluczową postacią ekipy po raz kolejny był Leon, który mocno błyszczał w finałach przeciwko Vero Volley Monza. Choć nagroda dla MVP finałów przypadła Simone Giannellemu, to przyjmujący może czuć się ukontentowany występami. Teraz przyszedł czas na kadrę. Po niej zawita do nowego klubu. Jak powiedział Gino Sirci w rozmowie z TVP Sport, Perugia zwlekała z podjęciem decyzji co do nowego kontraktu, przez co finalnie zdecydowała się na podpisanie Yukiego Ishikawy kosztem Leona. Ten ma zagrać w Bogdance LUK Lublin.

– Wybraliśmy Yukiego Ishikawę, ponieważ był w bardzo dobrej dyspozycji. Teraz, 30 kwietnia, Wilfredo Leon jest zdrowy, ale jeszcze miesiąc temu nie było to takie pewne. Musieliśmy być w tym wszystkim rozważni. Wilfredo cierpiał z powodu kolana i tego, że grał bardzo dużo. Teraz całe szczęście wszystko jest w porządku – powiedział Sirci. – Życzę mu dużo satysfakcji z gry. A wy w Polsce... macie kolejny mocny zespół w lidze, Lublin! Powiększacie swoją „panoramę” znakomitych rywali. To bardzo interesujące dla europejskiej siatkówki – dodał charyzmatyczny prezes.

instagram

Bogdanka LUK Lublin zagra w europejskich pucharach

Sir Susa Vim Perugia wróci po roku przerwy do Ligi Mistrzów. Z kolei nowy klub Wilfredo Leona, Bogdanka LUK Lublin, zagra w Pucharze Challenge.

Czytaj też:

Dramat siatkarza reprezentacji. Nie pojedzie na Ligę Narodów przez absurdalny błądCzytaj też:

Ważna postać kadry Grbicia żegna się z klubem. Dołączy do medalisty PlusLigi