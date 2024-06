Gigantyczna sensacja na kortach Rolanda Garrosa! „Koszmar Świątek” poza turniejem

Przed rozpoczęciem turnieju w Paryżu było wiadomo, że są trzy główne faworytki do wygranej w rywalizacji singlistek. Na kortach im. Rolanda Garrosa karty miały rozdawać: Iga Świątek, Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina.

Jak się jednak okazało, trzecia z wymienionych na ćwierćfinale zakończyła swój udział w Paryżu. Rybakina przegrała sensacyjnie z Jasmine Paolini w trzech setach.

Jasmine Paolini sensacyjnie wyeliminowała Jelenę Rybakinę

Środowy ćwierćfinał od początku nie przebiegał po myśli tenisistki numer 4, spoglądając na układ sił rankingu WTA. Rybakina, słynąca z mocnych i celnych uderzeń, utraciła sporo ze swojej pewności siebie, przegrywając partię otwarcia z Paolini, stosunkowo łatwo, bo 2:6. Kazaszka nie mogła znaleźć odpowiedzi na równie mocne, ale przede wszystkim, zaskakująco trafne wybory po drugiej stronie siatki. Paolini wyraźnie zaskoczyła faworytkę ćwierćfinału.

Odpowiedzią Rybakiny było jednak wygranie seta numer 2. Kazaszka wygrała 6:4 i wydawało się, że nie da sobie wydrzeć ostatecznego sukcesu. Rybakina popełniła jednak aż 48 niewymuszonych błędów. To z jednej strony nie był dzień faworytki, ale z drugiej, warto oddać, że Paolini naciskała praktycznie przez cały mecz. Rybakina nie znalazła odpowiedzi na lepiej dysponowaną przeciwniczkę.

To, że Rybakina odpadła, to dobre wieści dla Igi Świątek. Polka z pewnością nie ma łatwych przepraw z Kazaszką w historii ich pojedynków. Kazaszka wypadła z drabinki, a Paolini – po raz pierwszy w karierze zagra w półfinale Wielkiego Szlema.

Warto dodać, że Paolini to tenisistka, która, choć reprezentuje Italię, to ma polskie korzenie. Wszytko za sprawą mamy zawodniczki, pochodzącej z Polski (ojciec to Włoch). Paolini niejednokrotnie z charakterystycznym uśmiechem chwaliła się znajomością języka polskiego, choćby w rozmowie z polskimi dziennikarzami.

Roland Garros 2024. Gdzie oglądać mecze turnieju w Paryżu?

Gdzie dokładnie oglądać rywalizację tenisistów i tenisistek w stolicy Francji? Transmisje przeprowadza w Polsce Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Dodatkowo transmisje online dostępne są za pośrednictwem Eurosportu Extra w Playerze.

Fanki i fani tenisa będą mogli również skorzystać z takich platform jak np. Polsat Box Go, gdzie przy odpowiednim, sportowym pakiecie, dostępne są oba kanały Eurosportu.

Finały paryskiej imprezy zaplanowane są na 8 i 9 czerwca.

