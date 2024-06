Francuzi nie chcą oglądać Igi Świątek? Reakcja Polki mówi wiele

Iga Świątek bez problemu pokonała kolejną rywalkę podczas Roland Garros. Dotychczas tylko Naomi Osaka postawiła jej twarde warunki, będąc o malutki krok od sensacyjnej eliminacji. W starciach z Anastazją Potapową czy Marketą Vondrousovą tylko Polka miała głos na korcie. W ćwierćfinale Czeszka ugrała jedynie dwa gemy w drugim secie. W pierwszym pierwsza rakieta świata zgarnęła kolejnego „bajgla”.

Iga Świątek docenia polskich fanów

Pochodząca z Raszyna zawodniczka idzie jak burza przez ukochany turniej. Ku zaskoczeniu ekspertów nie na wszystkich jej meczach można zaobserwować komplet na trybunach. Choć starcie Polki z Czeszką było pojedynkiem pierwszej i szóstej rakiety świata, to na trybunach obiektu w stolicy Francji z łatwością można było dostrzec puste miejsca. Liderka rankingu WTA nie przyciągnęła kompletu. Można podejrzewać, że zmieni się to w najbliższych dniach.

Po meczu z Vondrousovą Świątek otrzymała pytanie o kibiców na trybunach i wspominane miejsca. Początkowa reakcja Polki była bardzo chłodna. Urodzona w 2001 roku zawodniczka stwierdziła, że w ogóle nie interesuje ją to, co dzieje się na trybunach. Po chwili zreflektowała się, dodając, że docenia obecność kibiców z ojczyzny.

— Nie patrzę na trybuny, nie ma to dla mnie znaczenia. Nie obchodzi mnie to, szczerze mówiąc, co się działo na trybunach – powiedziała Świątek. – To znaczy, cieszę się, że Polacy przyjechali, tak głośno śpiewali, że nie dało się nie słyszeć. Ale każdy może oglądać to, co chce. Chociaż fajnie by było, jakby kibice przychodzili na mecze i damskie, i męskie – dodała najlepsza tenisistka świata cytowana przez Przegląd Sportowy Onet.

Iga Świątek zagra z Coco Gauff

Iga Światek zagra w półfinale Roland Garros 2024 z Coco Gauff. Polka może miło wspominać mecze przeciwko Amerykance, bowiem rywalka tylko raz znalazła na nią sposób. Pojedynek rozpocznie się w czwartek 6 czerwca o godzinie 15:00.

