Iga Świątek ma kolejnego znanego fana. To gwiazda motorsportu

Iga Świątek miała w czerwcu duży powód do radości. Pokonując mająca polskie korzenie Jasmine Paolini wygrała po raz czwarty Roland Garros. Reprezentantka Biało-Czerwonych od trzech edycji zmagań w stolicy Francji jest niepokonana. Biorąc pod uwagę fakt, że na tych samych kortach odbędzie się turniej olimpijski na przełomie lipca i sierpnia, liderkę rankingu wskazuje się jako faworytkę do złotego medalu.

Iga Świątek ze wsparciem od kierowcy Formuły 1

Po turnieju we Francji przyszedł czas na krótki odpoczynek i przygotowania do kolejnego Wielkiego Szlema – Wimbledonu. Polka miała wystąpić w silnie obsadzonym turnieju w Berlinie, lecz na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne. Przez to skupiła się na indywidualnych przygotowaniach do zmagań w Londynie.

Polka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z przygotowań do kolejnego Wielkiego Szlema. Do wpisu dodała tylko jedno słowo. „Aktualizacja” – napisała opatrując to emotikoną trawy. To nawiązanie do trawiastej nawierzchni, na której rywalizuje się w stolicy Wielkiej Brytanii.

Na wpis polskiej tenisistki nieoczekiwanie zareagował znany kierowca Formuły 1. Oscar Piastri to obecnie zawodnik zespołu McLaren. Australijczyk, który chętnie dzieli się na Instagramie zdjęciami z gry w padla, skomentował zdjęcia Świątek życząc jej powodzenia. Polka polubiła komentarz, a w odpowiedziach do niego można zauważyć zdziwienie, że młody kierowca zainteresował się gwiazdą światowego tenisa.

Iga Świątek szykuje się na Wimbledon 2024

Iga Świątek w ubiegłym roku dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu. W meczu o awans do półfinału uległa Elinie Switolinie. Osiągnięty rezultat to najlepszy wynik Polki na tym turnieju w całej dotychczasowej karierze. Poprzednią edycję turnieju wygrała Czeszka Marketa Vondrousova.

