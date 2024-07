Obawy o stan zdrowia Huberta Hurkacza. Zespół Polaka przerwał milczenie

Hubert Hurkacz przedwcześnie i dość pechowo zakończył swoją przygodę z Wimbledonem. Eksperci uważali, że Polak, który bardzo dobrze czuje się na trawie, może dojść bardzo daleko. Niestety przez kontuzję skończyło się na drugiej rundzie z Arthurem Filsem. W tie-breaku czwartego seta wrocławianin rzucił się na lecącą piłkę i w momencie upadku doznał urazu kolana.

Walka z czasem Huberta Hurkacza

Najlepszy polski tenisista długo walczył o powrót na kort, nawet dał radę rozegrać jeden punkt, ale niestety po jednym zagraniu podszedł do siatki, kreczując. Hubert Hurkacz uspokoił trochę kibiców za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. „Po tym jak doznałem dzisiaj kontuzji kolana na Wimbledonie, pierwsze badania lekarskie są już za mną. Będę teraz potrzebował trochę czasu, żeby dojść do siebie i zrobić dalsze testy medyczne już w domu w Polsce. Mój zespół i ja przekażemy bardziej szczegółowe informacje tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję wszystkim za wsparcie podczas meczu i po nim! To bardzo wiele dla mnie znaczy!” – napisał w krótkim Instastories.

Trwają obawy, co z występem Polaka na zbliżających się igrzyskach olimpijskich, które startują za nieco ponad dwa tygodnie. Przypomnijmy, że Polak ma stanąć w szranki w singlu, mikście z Igą Świątek oraz deblu z Janem Zielińskim.

Team Huberta Hurkacza zabrał głos nt. stanu zdrowia

Teraz otrzymaliśmy informację od zespołu Huberta Hurkacza. „Hubert intensywnie koncentruje się na swojej rehabilitacji i kondycji. On i jego zespół poświęcają na ten proces nawet do 12 godzin dziennie. Kolejne informacje przekażemy za siedem dni. Hubert i jego zespół dziękuję za Państwa zrozumienie, wsparcie i zainteresowanie”.

Miejmy nadzieję, że nasz najlepszy tenisista wyzdrowieje i będzie miał szansę w pełni sił powalczyć w igrzyskach olimpijskich. Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 będzie rozgrywany w dniach 27 lipca–4 sierpnia 2024 roku podczas igrzysk w Paryżu.

