Finał dla Magdaleny Fręch! Życiowy wynik polskiej tenisistki stał się faktem

Już po ćwierćfinałowym meczu, w którym Magdalena Fręch ograła Marinę Stakusić, informowaliśmy, że łodzianka osiąga właśnie życiowy sukces. Tak należy bowiem traktować awans Polki na okolice miejsca numer 30 w rankingu WTA.

WTA 500 Guadalajara: Magdalena Fręch w finale turnieju!

To może jednak nie być koniec dobrych informacji w przypadku tenisistki z Łodzi. Fręch nie miała bowiem w swojej karierze okazji wygrać turnieju rangi WTA 500. Taką okazję wywalczyła jednak sobie, dzięki świetnej postawie w ostatnich dniach na twardych kortach w Meksyku. Kolejnym przykładem był właśnie mecz półfinałowy w Meksyku, gdzie Polka rozprawiła się z Caroline Garcią. Francuzką, która swego czasu była nawet na czwarty miejscu w rankingu WTA.

Samo spotkanie było pełne emocji. Garcia była na prowadzeniu 3:0 i 5:2 w pierwszym secie. Fręch czuła jednak, że stoi przed życiową szansą. Z tego też względu cały czas napierała na przeciwniczkę i dostała swoje szanse. Łodzianka obroniła dwie piłki setowe w pierwszej partii i zdołała dojść do głosu, ostatecznie doprowadzając do tie-breaka. W nim Polka wygrała 7:4 i objęła dosyć niespodziewane, jak na przebieg seta, prowadzenie.

Francuzka jednak nie odpuszczała. W drugim secie ponownie wyszła na prowadzenie 3:0, mając już zapas dwóch przełamań serwisów polskiej tenisistki. Nawet taki zapas nie załamał jednak Fręch. Polka grała przede wszystkim cierpliwie, co zaowocowało niewymuszonymi błędami ze strony rywalki. Z 0:3 zrobiło się 3:3. Po dwóch godzinach i siedmiu minutach Polka wygrała 7:6(4) i 7:5 w drugiej partii.

Kiedy finał turnieju z udziałem Magdaleny Fręch?

Do pełni szczęścia dla Polki pozostał jeszcze jeden krok. Łodzianka zagra w meczu o tytuł z Australijką Olivią Gadecki. Rywalka to 152 rakieta światowego rankingu. Polka będzie musiała być jednak czujna, bo przeciwniczka nieprzypadkowo znalazła się w grze o trofeum rangi WTA 500. Zwyciężczyni poza pół tysiącem punktów do rankingu dostanie czek na sumę 142 tysięcy dolarów.

Kiedy odbędzie się finałowy mecz Fręch – Gadecki? Początek planowany jest na 1:30 polskiego czasu, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Transmisję będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 2 oraz platformie Canal+ online.

