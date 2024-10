Zawrzało po wpisie Magdy Linette. Polka mocno podpadła kibicom w Chinach

Po kolejnej rezygnacji Igi Świątek podobnie jak w Pekinie, tak i w Wuhan w drabince głównej turnieju głównego możemy oglądać dwie reprezentantki Polski. Do Magdaleny Fręch, która rozpoczęła zmagania dzień wcześniej, we wtorek nad ranem polskiego czasu dołączyła Magda Linette. Doświadczona tenisistka nie dała szans Ludmile Samsonowej, wygrywając 6:2, 6:2 – tak informowaliśmy we wtorkowy poranek.

Kontrowersje wokół wpisu Magdy Linette w Chinach

Co takiego zrobiła Linette? Poszło o humor z przymrużeniem oka, na jaki pozwoliła sobie Polka, nawiązując do Wuhan w kontekście miejsca rozpoczęcia pandemii COVID-19. Ten punkt na mapie w Chinach zapisał się na czarnych kartach światowej historii, spoglądając na to, jak rozwinęło się to, co miało rozpocząć się właśnie w mieście, gdzie obecnie rozgrywany jest turniej tenisowy WTA 1000.

„Baza wirusów została zaktualizowana” – ten wpis opatrzony zdjęciem, który w mediach społecznościowych umieściła Polka, nie spodobał się chińskim fanom.

Trzeba przyznać, rzeczywiście to mogło dotknąć niektóre obserwatorki czy niektórych obserwatorów.

Polka zagrała w pierwszym meczu ze wspomnianą Samsonową i postanowiła skorzystać z okazji, żeby przeprosić chińskich fanów. Niektórzy dawali wyraz swojej dezaprobaty, wykrzykując w stronę Polki, żeby faktycznie odniosła się do wpisu. Linette z klasą chciała wybrnąć z kłopotliwej sytuacji.

Co ciekawe, prowadząca rozmowę z Polką słysząc, że ta początkowo nie chce odpowiadać na pytanie, a przeprosić fanów i podziękować za wsparcie na trybunach, właściwie… odsunęła od niej mikrofon. To z pewnością nie było eleganckie zachowanie, tym bardziej że Polka miała dobre intencje i faktycznie chciała naprawić błąd, jaki popełniła – patrząc na reakcję ze strony chińskich kibiców.

Nie ma co ukrywać, doszło do zgrzytu. Linette przeprosiła, choć nie całościowo przy asyście mikrofonu przy twarzy, następnie odpowiedziała na jedno pytanie i opuściła kort. Zwycięstwo zwycięstwem, ale z pewnością nie tak to powinno wyglądać – zwłaszcza z perspektywy przeprowadzającej rozmowę.

