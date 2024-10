Nowy trener oczarowany Igą Świątek. „Jest wzorem dla innych”

W czwartek Iga Świątek poinformowała, że Wim Fissette będzie jej nowym szkoleniowcem. Belg zastąpi na tym stanowisku Tomasza Wiktorowskiego, który pracował ze Świątek od początku sezonu 2022. Pod wodzą tego trenera raszynianka sięgnęła po cztery tytuły wielkoszlemowe, brąz igrzysk olimpijskich, wygrała WTA Finals i została liderką rankingu WTA na wiele tygodni. To oczywiście najważniejsze z sukcesów tego duetu. Teraz przyszedł jednak czas na nowy rozdział.

Fissette podekscytowany pracą ze Świątek

Do teamu najlepszej polskiej tenisistki dołączył trener stosunkowo młody, lecz już mocno doświadczony. Fissette ma 44 lata i prowadził 10 zawodniczek w tourze. Praktycznie wszystkie wyraźnie poprawiły swój poziom gry. Teraz Belg zrobi wszystko, by Świątek stała się lepsza w tych elementach tenisa, które u niej szwankują. Za pośrednictwem sztabu zawodniczki przekazał swoje pierwsze słowa po oficjalnym zatrudnieniu przez 23-latkę.

„Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę pracować z Igą. Miałem okazję ją poznać w 2018 roku, gdy wygrała swój juniorski Wimbledon, kiedy po tytuł seniorski sięgała moja ówczesna zawodniczka Angelique Kerber. Od tego wieczoru, gdy poznałem Igę, obserwowałem jej rozwój, ale miałem też przyjemność dzielić z nią kort na treningach zawodniczek, z którymi współpracowałem, a często też zacięte mecze” – poinformował Belg w komunikacie prasowym.

twitter

Fissette wymienił cechy Świątek

Słynny szkoleniowiec pokrótce przedstawił też cechy Świątek, które najbardziej mu imponują. Co ciekawe, swoją wypowiedź zakończył charakterystycznym zwrotem „Jazda, Iga!”, który często używają kibice.

„Iga jest wzorem dla wielu zawodniczek dzięki stałej intensywności, z jaką gra czy skoncentrowaniu na swojej pracy. Tym bardziej bardzo się cieszę na tę współpracę, licząc na to, że oboje będziemy się doskonalić i dążyć do spełniania sportowych marzeń. Jazda, Iga!" – dodał.

W swojej karierze szkoleniowej Fissette doprowadził swoje zawodniczki do sześciu tytułów wielkoszlemowych. Trzy z nich wywalczył Kim Clijsters, jeden Angelique Kerber oraz dwa Naomi Osaka. Ze Świątek będzie szansa na to, by ten dorobek powiększyć.

Czytaj też:

Znamy nowego trenera Igi Świątek! Przypuszczenia się potwierdziłyCzytaj też:

Wymowna reakcja legendy na decyzję Igi Świątek. „To ważna decyzja”