Polska siła w Australian Open! Świetne wieści z kortów Wielkiego Szlema

Nie jest wykluczone, że aż pięć singlistek z Polski może zameldować się na starcie tegorocznego Australian Open. Trzy są bowiem już pewne swojego startu, a kolejne dwie mocno walczą w eliminacjach i są już tylko jedno zwycięstwo od szczęścia.

Maja Chwalińska i Linda Klimovicova blisko Wielkiego Szlema

To, czy Maja Chwalińska i Linda Klimovicova zagrają w turnieju głównym AO 2026, okaże się już w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. Od poniedziałku (tj. 12 stycznia) trwają bowiem eliminacje do imprezy w Melbourne, a obie Polki właśnie wygrały swoje mecze w II rundach tego etapu rywalizacji.

Kto pozostaje do ogrania na ostatniej prostej? Maja Chwalińska zmierzy się z Ukrainką Anheliną Kalininą. Rywalka jest doświadczona, a w swojej karierze najwyżej była na 52 miejscu w rankingu WTA. Obecnie wyżej w światowym zestawieniu jest jednak Chwalińska, więc to Polkę – najlepszą przyjaciółkę Igi Świątek z tenisowego świata – należy stawiać, jako faworytkę.

Co do Klimovicovej, mająca 21 lat tenisistka to obecnie numer 134 rankingu WTA. Nie ulega jednak wątpliwości, że pochodząca z Czech, ale grająca dla Polski tenisistka – nieprzypadkowo znalazła się w kadrze podczas niedawnego Billie Jean King Cup, tak udanego turnieju w Gorzowie Wielkopolskim.

Skąd pomysł na to, żeby czeski talent grał dla Polski? Klimovicova pochodzi z Ołomuńca i ma 20 lat. Jej ojciec jest Czechem, a matka pochodzi z Polski. Od 2020 roku na polskim terenie, konkretnie w Bielsku-Białej, funkcjonuje trener Jaroslav Machovsky. Pracując w klubie BKT Advantage najpierw zajął się m.in. szkoleniem Chwalińskiej, znanej polskiej singlistki, a następnie przekonał do przyjazdu do Polski Klimovicovą.

Najgłośniej o Klimovicovej zrobiło się w momencie dotarcia do półfinału juniorskiego Wimbledonu. To był rok 2022. A w październiku, tylko dwa lata później, poinformowano o otrzymaniu polskiego obywatelstwa przez tenisistkę.

Klimovicova o wejście do turnieju głównego AO 2026 zagra z Belgijką Greet Minnen. Rywalka jest wyżej notowana od Polski, ale wydaje się, że Klimovicova ma bardzo duży potencjał na duże wyniki, więc nie można z góry przekreślać jej szans na awans.

Już w I rundzie eliminacji w Melbourne odpadła za to Katarzyna Kawa. Rewelacyjnie spisująca się w mikście z Janem Zielińskim podczas United Cup 2026, nie zdołała przedrzeć się w singlu do drabinki turnieju głównego.

Z pewnością to spore rozczarowanie dla samej zawodniczki, która – wydawało się – może namieszać, będąc w solidnej formie.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Kwalifikacje do turnieju w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max. Turniej główny będzie za to pokazywany na antenach Eurosportu.

Wśród Polek i Polaków, pewni udział w głównej drabince singla są: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek (tj. 15 stycznia). Turniej główny rusza za to już w najbliższą niedzielę (tj. 18.01). AO 2026 potrwa do 1 lutego.

