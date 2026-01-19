Szalony mecz Kamila Majchrzaka. Dramaturgia rodem z Wielkiego Szlema

Jeszcze do niedawna o Kamilu Majchrzaku można było mówić per pierwsza męska rakieta Polski. To uległo zmianie stosunkowo niedawno, tuż po rozgrywkach United Cup, w których sporo punktów rankingowych nazbierał Hubert Hurkacz. I choć to „Hubi” jest teraz najlepszym polskim tenisistą, to z pewnością Majchrzak od dłuższego czasu pracuje na szacunek swoimi występami na całym świecie.

Kamil Majchrzak w meczu pełnym nerwów. Sukces Polaka w Australii

Dokładając do tego wszystkiego jeszcze przeszłość Polaka, który jeszcze dwa lata temu musiał zaczynać od nowa, po dyskwalifikacji i zlikwidowaniu jakiegokolwiek rankingu, tenisista i jego otoczenie sporo już przeszli.

Takie jednak życie sportowca, a kolejną odsłonę wzlotów i upadków Majchrzak przeżył… podczas meczu I rundy Australian Open 2026.

twitter

Polak zagrał bowiem z Jacobem Fearnley’em. Brytyjczyk, a tak właściwie Szkot, nie był faworytem starcia z wyżej notowanym Polakiem. Co więcej, Fearnley przegrywał już z Majchrzakiem 0:2 w setach – co dodatkowo utrudniało sytuację z jego perspektywy.

Rywal Polaka zdołał jednak wrócić do „żywych”, wygrywając odsłonę trzecią 6:3. Pomogło trochę szczęście – w kluczowej piłce takowa przetoczyła się po siatce na stronę Majchrzaka. Do tego Polak zaczął się niepotrzebnie denerwować, wybijając w dobrego rytmu pierwszych dwóch odsłon. W efekcie końcowym nie dość, że set trzeci został przegrany 3:6, to dodatkowo kolejna partia zaczęła się od… 0:3 z przełamaniem na niekorzyść polskiego zawodnika.

I tu ponowna zmiana nastrojów na korcie, bo Majchrzak opanował nerwy i odłamał Szkota na 2:3 (groźny upadek Fearnleya), a następnie wyrównał na 3:3. Ostatecznie rozstrzygnięcie zapadło w tie-breaku. A w takowych Majchrzak jest w obecnym sezonie wyjątkowo regularny. Podobnie było podczas starcia w Melbourne, gdzie Polak zwyciężył zarówno na otwarcie, jak i zakończenie meczu ze Szkotem.

To spotkanie idealnie obrazuje, jak wymagające są starcia wielkoszlemowe, w których gra się do trzech wygranych setów. Bywa bowiem tak, że dochodzi do typowego przeciągania liny z obu stron, a jakiekolwiek przestój może się źle skończyć.

Majchrzak takiego scenariusza uniknął. W II rundzie Polak zagra z Węgrem Fabianem Marozsanem. Nierozstawiony tenisista na powitanie z AO 2026 nieco niespodziewanie rozprawił się z Francuzem Arthurem Rinderknechem.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Czytaj też:

Polka zakończyła swój koszmar! Świetne wieści z Australian OpenCzytaj też:

Spełnienie marzeń w cieniu dramatu. Teraz czas na starcie polsko-ukraińskie