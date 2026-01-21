Tenisowa bitwa nagle przerwana! Złe wieści z Australian Open
Tenisowa bitwa nagle przerwana! Złe wieści z Australian Open

Magdalena Fręch
Magdalena Fręch Źródło: PAP/EPA / Lukas Coch
Mecz Magdaleny Fręch i Jasmine Paolini w turnieju wielkoszlemowym Australian Open, został przerwany. Powód? W Melbourne zaczął padać mocny deszcz.

Faworytką starcia II rundy jest z pewnością Włoszka. Rozstawiona z numerem 7 tenisistka w pierwszej odsłonie spotkania wyszła na prowadzenie 4:1. Przy stanie 15:15 przy gemie serwisowym Polki spotkanie zostało jednak przerwane.

Nad kortem w Melbourne rozpętała się bowiem ulewa, która uniemożliwiła granie Magdalenie Fręch i Jasmine Paolini.

Wkrótce więcej informacji
Źródło: WPROST.pl