Pełne napięcia sceny w meczu Polki. Czy powstrzyma koszmar Igi Świątek?

Przypomnijmy, że Magda Linette kilkadziesiąt godzin przed środowym występem, przełamała trwającą trzy lata(!) klątwę, za sprawą której Polka nie potrafiła wygrać ani jednego meczu w turniejach wielkoszlemowych. To zmieniło się jednak za sprawą starcia z Emmą Navarro. Amerykanka, rozstawiona z numerem 15 w drabince Australian Open 2026, przegrała z Linette w trzech setach.

Sukces Magdy Linette. Polka ma w Melbourne patent na Amerykanki!

Tak się złożyło, że kolejnym wyzwaniem dla tenisistki z Poznania był ponowny mecz z reprezentantką USA. Tym razem Linette mierzyła się jednak z niżej notowaną względem Navarro, Ann Li. Choć i tak była mowa o zawodniczce z wyższego miejsca w rankingu WTA (38.) aniżeli doświadczona Polka (50.) – więc zapowiadało się na twarde granie.

Pierwsza partia zakończyła się po 44 minutach wygraną Linette 6:3. Polka dwukrotnie przełamała rywalkę, w początkowej fazie seta (2:1) i na jego samym finiszu (6:3). Dużo bardziej nerwowo było w drugiej odsłonie, choć paradoksalnie, niewiele na to wskazywało.

Przy stanie 4:0 dla Linette polska tenisistka miała po swojej stronie gem serwisowy. Co więcej, było nawet 40:15 dla podającej. Poznanianka nie zamknęła jednak tej części, dając tym samym nadzieję Li. Amerykanka długo nie czekała, najpierw odrabiając jedno przełamanie, a następnie dochodząc na 4:2 z perspektywy Polki. Linette wytrzymała jednak ciśnienie. Kluczowy okazał się wygrany gem numer siedem przy swoim podaniu, na 5:2 oraz kolejny z serwisem – na 6:3.

Tym samym Linette wygrała z drugą Amerykanką w Melbourne. Co więcej, ponownie z wyżej rozstawioną. W mediach społecznościowych pojawiają się już potencjalne scenariusze na przyszłość w IV rundzie. Jeśli Polka dotarłaby tam, pokonując jeszcze jedną przeszkodę, może trafić na Coco Gauff – czyli obecnie najmocniejszą reprezentantkę USA. Swoisty koszmar Igi Świątek, bo wiceliderka rankingu WTA nie wygrała z tą zawodniczką od czterech spotkań. Najświeższa porażka to przegrana w United Cup 2026, na etapie półfinału imprezy.

Linette potrafiła jednak powstrzymać Gauff i to na jej terenie, podczas imprezy w Miami w 2025 roku. Później obie panie spotkały się jeszcze na turnieju WTA 1000 w Rzymie – tam zwyciężyła tenisistka z numerem 3 na świecie. Ale fakt faktem, każde z czterech dotychczasowych meczów, było solidną dawką emocjonującego tenisa.

Żeby doszło do meczu Linette – Gauff trzeba będzie jednak przejść przez III rundę. Poznanianka jest w solidnej formie i wydaje się, że złapała wiatr w żagle. Takiego scenariusza nie można wykluczać. Przeciwniczką Linette na tym etapie będzie Czeszka Karolina Muchova albo... kolejna Amerykanka Alycia Parks.

A Linette lubi grać w Melbourne i dobrze, że sobie o tym przypomniała. Największy wielkoszlemowy sukces w karierze, tj. półfinał w 2023 roku, tenisistka z Poznania osiągnęła właśnie podczas Australian Open.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

