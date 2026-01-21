Słodko-gorzki dzień dla polskiego tenisa. Kontuzja i zachwyty nad talentem

Nie ulega wątpliwości, że początek 2026 roku może być przełomowy dla kariery młodej Czeszki, reprezentującej Polskę. Linda Klimovicova pierwszy raz w swojej tenisowej historii z powodzeniem przeszła eliminacje do turnieju Wielkiego Szlema. Australian Open 2026 było zatem debiutem na wielkiej scenie dla tenisistki mającej dopiero 21 lat.

Linda Klimovicova krok od sensacji. To był kluczowy set spotkania

Polska zawodniczka wycisnęła tyle, ile tylko mogła ze swojego występu w Melbourne. Awans do II rundy imprezy i do tego bardzo solidny, pierwszy set rywalizacji z Eliną Switoliną. Ukrainka, numer 12 imprezy w Australii, wytrzymała jednak kluczowe momenty, domykając partię otwarcia na 7:5 po 51 minutach gry.

facebook

– Byłam lekko zdenerwowana przed i na początku meczu, ale gdy zobaczyłam widownię i atmosferę tam panującą, po dwóch gemach cały stres ze mnie zszedł i czułam się świetnie przez całe spotkanie […] Oczywiście boli, gdy się przegrywa, ale muszę powiedzieć, że był to dla mnie niewiarygodny mecz. Gra na dużym korcie przeciwko takiej przeciwniczce. Była to dla mnie szansa i mogę jedynie pogratulować rywalce. Może uda się następnym razem – przyznała po meczu Klimovicova dla Eurosportu.

Ukrainka awansowała zgodnie z planem (drugi set 6:1 dla Switoliny), ale nazwisko reprezentantki Polski z pewnością zostanie zapamiętane.

Kamil Majchrzak przegrał z rywalem i zdrowiem. Szczere wyznanie Polaka

Z problemami zdrowotnymi do Australii przyjechał za to Kamil Majchrzak. Do niedawna najlepszy polski tenisista (wyprzedzony kilka dni temu przez Huberta Hurkacza) przeszedł przez I rundę imprezy. Ale na Węgra Fabiana Marozsana, to było za mało.

Przede wszystkim Majchrzakowi brakowało skutecznego, groźnego serwisu. A tego być nie mogło właśnie ze względu na kontuzję.

– Brak zdrowia nie pomógł w realnych szansach na wygranie środowego spotkania. Choć z mojej perspektywy było to wciąż możliwe. Przez dwa pierwsze sety nie mogłem odnaleźć się na korcie. Trudno mi było pogodzić się z faktem, że każdą akcję musiałem rozpoczynać od gry w defensywie, gdyż mój serwis nie robił absolutnie żadnej roboty. Był wyłącznie wprowadzeniem, tylko utrudniał mi grę. Czułem się zdecydowanie lepiej returnując – ocenił po porażce Majchrzak, również dla Eurosportu.

W efekcie Polak przegrał 3:6, 4:6 i w tie-breaku partię zamykającą dla niego tegoroczną historię w Melbourne. Co do Majchrzaka, wydaje się, że kluczowy jest powrót do pełnej sprawności. To bowiem nie pierwsza taka sytuacja, w której tenisista pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego musi kończyć swoją przygodę z dużym turniejem – głównie ze względu na niedyspozycję fizyczną.

twitter

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Czytaj też:

Pełne napięcia sceny w meczu Polki. Czy powstrzyma koszmar Igi Świątek?Czytaj też:

Tenisowa bitwa nagle przerwana! Złe wieści z Australian Open