Hubert Hurkacz ograł gwiazdę w Wimbledonie! Świetny mecz Polaka

Norweski tenisista nie jest specjalistą od gry na kortach trawiastych, ale jeśli mowa o byłym wiceliderze rankingu ATP, to z pewnością jest to postać o określonej marce.

Podczas Wimbledonu 2026 poniedziałkowy (tj. 29 czerwca) rywal Huberta Hurkacza rozpoczął rozstawiony z numerem 11. Hurkacz jest zawodnikiem bez rozstawienia, ale nie przeszkodziło to Polakowi ograć Norwega w trzech setach, wygrywając 6:4, 6:2 i 7:6.

Sukces Huberta Hurkacza! Polak zaczął Wimbledon od zwycięstwa

Najwięcej emocji było w tie-breaku, gdzie tenisista z Wrocławia odwrócił losy, wydawało się, coraz gorzej układającej się rywalizacji. Ostatecznie Hurkacz zakończył starcie, wykorzystując trzeciego meczbola, triumfując ostatecznie 9:7. Tym samym Polak awansował do II rundy w Londynie.

Pamiętajmy, że w przypadku Hurkacza mowa o półfinaliście Wimbledonu z 2021 roku.

Tenisista z Wrocławia ma jednak słodko-gorzkie wspomnienia związane z londyńskim turniejem. Z jednej strony faktyczny sukces sprzed pięciu(!) lat, z drugiej jednak koszmarna kontuzja, odniesiona właśnie na londyńskiej trawie, która mocno skomplikowała karierę polskiego zawodnika. Miało to miejsce w 2024 roku.

Od tego czasu Polak stara się odbudowywać swoje dawne znaczenie w rankingu ATP. Trzeba jednak przyznać szczerze, że ta droga nie jest usłana różami, a sam fakt, że do Londynu Hurkacz przyjeżdżał, jako tenisista numer 114 na świecie, ma swój wyraz.

Dzięki wygranej z Ruudem Polak może zanotować awans nawet od 16 miejsc, czyli na 96 pozycję. Choć to nadal daleko od faktycznych możliwości Hurkacza, który był przecież graczem ścisłej dziesiątki globu – w najlepszych momentach swojej kariery.

Kolejny mecz Polaka? W II rundzie Wimbledonu rywalem Hurkacza będzie Austriak Sebastian Ofner.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca.

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