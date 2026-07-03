„Falstart” Hurkacza, a potem zwrot akcji. Polak w kolejnej rundzie Wimbledonu!

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie Wimbledonu wygrał z Casperem Ruudem (12. miejsce w rankingu ATP), a w kolejnej z Sebastianem Ofnerem (110. miejsce). Oba spotkania zakończyły się wynikiem 3:0 dla Polaka.

Hurkacz wygrał z Paulem! Odrodzenie w drugim secie

W kolejnej rundzie wielkoszlemowego turnieju Hurkacz zmierzył się z Tommym Paulem (21. miejsce w rankingu ATP). O wyniku pierwszego seta zdecydowało przełamanie, do którego doszło w trzecim gemie, kiedy poziom gry Polaka falował. I chociaż sam serwis przynosił mu punkty, to w grę wkradły się też niewymuszone błędy, co wykorzystał Amerykanin. Po niespełna 40 minutach gry Paul zanotował na swoim koncie pierwszego seta (6:4).

W drugim secie obaj tenisiści dość pewnie wygrywali gemy przy własnym podaniu, a o losach zdecydował tie-break. Polak grał pod presją, ponieważ przegrywał już 3:5, aby ostatecznie wygrać cztery kolejne akcje i zapisać na swoim koncie seta (7:6). W trzeciej odsłonie pojedynku Hubert Hurkacz miał kilka szans, żeby przełamać swojego przeciwnika – w siódmym i dziewiątym gemie, ale udało mu się tego dokonać dopiero w jedenastym. Polak wygrał 7:5.

Czwarty set okazał się decydujący. Amerykanin miał kilka szans, aby przełamać Polaka, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Przeciwnie do Hurkacza, który przełamał rywala dwukrotnie, czym otworzył sobie drogę do zwycięstwa w meczu. Po 3 godzinach i 10 minutach Polak miał pierwszą piłkę meczową, którą wykorzystał. Wygrał 4:6, 7:6, 7:5, 6:2.

Hubert Hurkacz w IV rundzie Wimbledonu. Z kim zagra?

W czwartej rundzie Wimbledonu Hubert Hurkacz zmierzy się z tenisistą z Niemiec. Jan-Lennard Struff wygrał wcześniej z Sebastianem Baezem (3:2), Brandonem Nakashimą (3:2) i Daniłem Miedwiediewem (3:0).

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