Mecz Igi Świątek wzbudza ogromne emocje. Kłopoty Polki w Wimbledonie

Ubiegłoroczna mistrzyni Wimbledonu ma za sobą dwa zwycięstwa trwającym klasyku w Londynie. Zaczęło się od wygranej po trudnym, trzysetowym starciu z Taylor Towsend. Dwa dni później, w czwartek (tj. 2 lipca) Iga Świątek poprawiła już dużo lepiej wyglądającym sukcesem w rywalizacji z Karoliną Pliskovą.

Czeszka nie miała zbyt wiele do powiedzenia w meczu z Polką. Świątek zwyciężyła bardzo pewnie w dwóch partiach.

Iga Świątek – Alexandra Eala. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polki?

Kolejną przeszkodą na drodze Polki do sukcesu będzie Alexandra Eala. Co ciekawe, w przypadku tej rywalki, mowa o zawodniczce piszącej piękną historię dla swojego kraju. Reprezentantka Filipin, wchodząc do III rundy, stała się pierwszą taką tenisistką w dziejach Wimbledonu. Filipiny już teraz są dumne ze swojej dzielnej przedstawicielki.

Tak historyczne momenty mogą być... kłopotliwe dla Świątek. Polka będzie musiała się bowiem mierzyć ze sporą dawką entuzjazmu, którą z pewnością zabierze ze sobą na kort Eala. Cztery lata młodsza od Świątek rywalka jest dopiero na początku swojej zawodowej drogi. Choć już teraz jest na 32 miejscu w rankingu WTA.

Sobotnie (tj. 4 lipca) starcie Świątek – Eala, zapowiada się zatem bardzo interesująco. Polka ma na swoim koncie passę dziewięciu wygranych meczów w Londynie z rzędu, wliczając siedem z poprzedniego sezonu i dwa z obecnej edycji. Numer 3 na świecie ma plan na to spotkanie, a koniec końców, inny wynik niż wygrana Świątek w III rundzie – będzie uznany za sporą sensację.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Iga Świątek stanęła w obronie Darii Abramowicz. Polka ujawniła prawdę Czytaj też:

Wybuch Rosjanki w Wimbledonie! To ona pozbawiła sukcesu Maję Chwalińską