Iga Świątek stanęła w obronie Darii Abramowicz. Polka ujawniła prawdę

O kondycji psychicznej najlepszej polskiej tenisistki znów zrobiło się głośno przy okazji powrotu na Wimbledon. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Polka zwyciężyła w Londynie, ale na najbardziej legendarny turnieju tym razem przyjeżdżała, będąc nieco pod wynikową kreską.

Można się było zatem zastanawiać, czy po porażkach w Roland Garros (IV runda) oraz WTA 500 Bad Homburg (pierwszy mecz!), obrończyni tytułu dźwignie ciężar oczekiwań w Londynie. To się udało, choć Świątek zanotowała thriller w starciu z Taylor Towsend.

Ważne słowa o Darii Abramowicz. Bezcenna pomoc dla mistrzyni?

Najważniejsze działo się jednak tuż po ostatniej piłce w starciu Świątek – Towsend. Polka zalała się bowiem łzami, dając upust wielkim emocjom, które towarzyszyły jej powrotowi do Londynu. To wywołało debatę wykraczającą poza Polskę, związaną z sytuacją, w jakiej jest obecnie numer 3 imprezy. A dokładniej, o sferę mentalną Świątek.

Portal Punto de Break podjął ten temat, nawiązując do współpracy Polki z psycholożką Darią Abramowicz. Z cytowanych słów Świątek można poznać najtrudniejszy moment, w którym ten duet mógł na sobie polegać.

Mowa o wydarzeniach z 2024 roku, kiedy to Polka uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego.

– To był kolejny raz, kiedy potrzebowałam wsparcia, którego nie otrzymałabym, gdybym nie miała w drużynie kogoś, kto mnie rozumiał. To była straszna sytuacja, całkowicie poza moją kontrolą. Byłam zszokowana i zdruzgotana. Z trudem wychodziłam na kort i uderzałam kilka piłek, bo czułam, że muszę walczyć o prawdę, o sprawiedliwość i uczciwość, a także o swój honor, mimo że nie zrobiłam nic złego. Przez jakiś czas nie mogłam nawet grać. Właściwie płakałam tygodniami, ciągle myśląc o tym i o tym, jak to się ze mną stało – przyznała Polka w rozmowie z „The Times”, cytowanej przez tenisowy portal.

Zawodniczka wspomniała również o tym, że z Abramowicz współpracuje od 2019 roku. Podkreślając, że pojawia się wiele komentarzy w mediach społecznościowych, które nie opierają się na faktycznej wiedzy o współpracy tenisistki z psycholożką.

Widać, że Abramowicz jest dla Świątek mocno sprawdzoną postacią w sztabie.

Dodajmy, że Polka w czwartek (tj. 2 lipca) awansowała do III rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Świątek pokonała po dobrym występie Czeszkę Karolinę Pliskovą w dwóch setach.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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