Iga Świątek oczami przeciwniczki w Wimbledonie. „Ludzie mówią”

Iga Świątek wciąż czeka na swój pierwszy wygrany turniej w 2026 roku. Polka konsekwentnie stara się jednak poprawiać swoją grę, zwłaszcza po kwietniowej zmianie trenera. Szkoleniowcem najlepszej polskiej tenisistki jest Francisco Roig. Hiszpan ma w swoim CV przede wszystkim wieloletnią współpracę z Rafaelem Nadalem.

Karolina Pliskova rywalką Igi Świątek. Ważne słowa Czeszki przed meczem

W pierwszym starciu na tegorocznym Wimbledonie nie obyło się bez problemów. Świątek miała kłopoty na korcie, ale ostatecznie po trzysetowym boju, zdołała wyeliminować Taylor Towsend. Amerykanka potrafiła jednak mocno postawić się faworytce z Polski.

Świątek nie kryła emocji po wygranej nad Towsend. Widać było łzy numeru 3 na świecie, duży kamień spadł z serca Polce.

Teraz poprzeczka znajdzie się wyżej. Rywalką Świątek będzie Karolina Pliskova. Czeszka najlepsze lata, tak się wydaje, ma już za sobą – ale nadal mowa o klasowej zawodniczce. Obecnie Pliskova zajmuje 73. miejsce w rankingu WTA. Ale był czas, że właśnie ona była liderką światowej listy, mając w swoim dorobku m.in. dwa wielkoszlemowe finały.

Czeszka zagrała zresztą o tytuł w Wimbledonie, stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku.

Jak Pliskova podchodzi do Świątek? Z dużym szacunkiem.

– Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej „piątce” świata. To ogromne osiągnięcie. W zeszłym roku wygrała Wimbledon, więc zdecydowanie jest jedną z faworytek. Może nie jest teraz dokładnie na tym poziomie, w porównaniu z jej najlepszym okresem, kiedy wygrywała wszystko i potrafiła pokonać mnie 6:0, 6:0, ale oczywiście zagra swój mecz najlepiej, jak potrafi. Zobaczymy, czy tym razem też wygra, ja dam z siebie wszystko – przyznała Czeszka, cytowana przez Polsat Sport.

Mecz Iga Świątek – Karolina Pliskova zaplanowano na czwartek, tj. 2 lipca.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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