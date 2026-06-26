O meczu Igi Świątek aż huczy! Wimbledon nie przyniósł szczęścia Polce

Nie ulega wątpliwości, że nie są łatwe tygodnie dla Igi Świątek. Polka przede wszystkim ponownie znalazła się wynikowo nie po tej stronie, po której była zazwyczaj – na przestrzeni ostatnich kilku lat. Świątek odpadła w IV rundzie na kortach im. Rolanda Garrosa, przegrywając w swoim ukochanym Paryżu z Martą Kostiuk.

Jakby tego było mało, najlepsza polska tenisistka dopisała do swojej listy niepowodzeń spory falstart... na kortach trawiastych. Polka pojawiła się bowiem na turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Niemiecką rywalizację Świątek zakończyła już jednak na pierwszej przeszkodzie, sensacyjnie przegrywając z Emmą Navarro.

Z kim zagra Iga Świątek? Polka rozpoczyna walkę na kortach Wimbledonu

Mająca 25 lat tenisistka będzie musiała jednak jak najszybciej zapomnieć o tym, co wydarzyło się w Niemczech. Choć w poprzednim sezonie Świątek była finalistką WTA 500 Bad Homburg, przegrywając w finale dopiero z Jessicą Pegulą, to teraz – być może – to będzie wstrząs, potrzebny przed najważniejszym wyzwaniem sezonu. Świątek będzie bowiem bronić punktów zdobytych na najbardziej legendarnym, tenisowym terenie na świecie.

Polka do Wimbledonu przystępuje w roli obrończyni tytułu. To duże zobowiązanie dla zawodniczki trenera Francisco Roiga.

Z kim Świątek zmierzy się w I rundzie? W piątek (tj. 26 czerwca) odbyło się oficjalne losowanie zmagań Wielkiego Szlema w Londynie. Polce los przydzielił Taylor Towsend. W przypadku debla mowa o... wiceliderce rankingu światowego! W singlu Amerykanka nie jest już taka dobra. Obecnie Towsend zajmuje 81 miejsce.

Widać jednak, że organizatorzy londyńskiego klasyka nie mogą się już doczekać powrotu na kort obrończyni tytułu.

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Jaki scenariusz czeka Polkę dalej, w przypadku pokonania niżej notowanej Towsend? Scenariuszy jest wiele, łącznie z tym, w którym w III rundzie Świątek zagra z... Sereną Williams. Dokładnie tą samą, słynną mistrzyni, która postawiła wrócić do zawodowego tenisa.

Świątek swój pierwszy mecz ma rozegrać we wtorek (tj. 30 czerwca). Dokładna godzina będzie znana bliżej wtorkowego terminu.

Wimbledon 2026. Gdzie i kiedy oglądać wielkoszlemowe granie w Londynie?

Oprócz numeru 3 rankingu WTA prosto z Polski, wśród pań pewne startu w Wimbledonie są Magdalena Fręch, Magda Linette i Maja Chwalińska, która otrzymała tzw. dziką kartę.

W kwalifikacjach przepadły za to Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa. Ta pierwsza już w I rundzie, za to bardziej doświadczona, na ostatnim, trzecim stopniu, w finale kwalifikacji.

Jeśli mowa o panach, Polskę będzie reprezentował już tradycyjny duet: Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Świetny czas notuje drugi z wymienionych, który właśnie wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wybrał bowiem w holenderskim 's-Hertogenbosch (ATP 250).

A pamiętajmy, że w przypadku Hurkacza mowa o półfinaliście Wimbledonu z 2021 roku. Tenisista z Wrocławia ma jednak słodko-gorzkie wspomnienia związane z londyńskim turniejem. Z jednej strony faktyczny sukces sprzed pięciu(!) lat, z drugiej jednak koszmarna kontuzja, odniesiona właśnie na londyńskiej trawie, która mocno skomplikowała karierę polskiego zawodnika. Miało to miejsce w 2024 roku.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca. Tydzień wcześniej ruszą kwalifikacje.

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