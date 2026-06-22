Koszmar mistrzyni Wimbledonu! Wieloletnia dyskwalifikacja jest faktem

Zwycięstwo na kortach Wimbledonu, to coś absolutnie niezwykłego. Przekonała się o tym m.in. Iga Świątek, która w poprzednim sezonie była najlepsza w legendarnym miejscu w Londynie.

Tak wielki triumf dwa lata wcześniej, tj. w sezonie 2023, przeżywała Marketa Vondrousova. Czeszka zupełnie niespodziewanie sięgnęła po tytuł na trawie Wimbledonu. Niestety, teraz może się okazać, że trzy lata później... niemal kończy się jej kariera!

Marketa Vondrousova zawieszona! Co za wyrok dla mistrzyni Wimbledonu

O sprawie dotyczącej czeskiej mistrzyni informowaliśmy na łamach WPROST w połowie kwietnia b.r. Vondrousova w mediach społecznościowych wyznała, że została objęta dochodzeniem ws. naruszenia przepisów antydopingowych.

Co dokładnie się wydarzyło? Według wersji Czeszki doszło do nagięcia zasad obowiązujących wobec zawodniczek i zawodników, względem weryfikacji i testów antydopingowych. Zawodniczka tłumaczyła odmowę przekazania próbki do badania m.in. nadmiernym stresem, zdrowiem psychicznym, a wręcz obawami o własne bezpieczeństwo.

International Tennis Integrity Agency (ITIA) pozostało jednak nieugięte. Odmowa badania skutkuje bowiem taką samą karą, jak w przypadku pozytywnego wyniku testu.

Efekt? Vondrousova została zawieszona na cztery lata, czyli do gry będzie mogła wrócić najwcześniej... pod koniec czerwca 2030 roku. Można się jednak spodziewać, że Czeszka będzie chciała odwołać się od tak surowej decyzji ze strony ITIA.

Wimbledon 2026. Gdzie i kiedy oglądać wielkoszlemowe granie w Londynie?

Nie ulega wątpliwości, że to może być szczególny turniej dla polskich kibiców. Legendarny Wimbledon już w sezonie 2025 przyniósł mnóstwo dobrej energii – za sprawą wielkiego triumfu Igi Świątek w zmaganiach singlistek. Polka będzie w Londynie bronić wielkoszlemowego tytułu. Oprócz numeru 3 rankingu WTA prosto z Polski, wśród pań pewne startu w Wimbledonie są Magdalena Fręch, Magda Linette i Maja Chwalińska, która otrzymała tzw. dziką kartę.

W kwalifikacjach o swoją szansę dostania się do drabinki turnieju głównego powalczą za to dwie kolejne reprezentantki Polski – Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa.

Jeśli mowa o panach, Polskę będzie reprezentował już tradycyjny duet: Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Świetny czas notuje drugi z wymienionych, który właśnie wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wybrał bowiem w holenderskim 's-Hertogenbosch (ATP 250).

A pamiętajmy, że w przypadku Hurkacza mowa o półfinaliście Wimbledonu z 2021 roku. Tenisista z Wrocławia ma jednak słodko-gorzkie wspomnienia związane z londyńskim turniejem. Z jednej strony faktyczny sukces sprzed pięciu(!) lat, z drugiej jednak koszmarna kontuzja, odniesiona właśnie na londyńskiej trawie, która mocno skomplikowała karierę polskiego zawodnika. Miało to miejsce w 2024 roku.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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