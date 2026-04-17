Szokujące wyznanie mistrzyni Wimbledonu. Znana tenisistka ujawniła prawdę

Najczęściej w kontekście czeskiej mistrzyni, która w 2023 roku była numerem 6 w rankingu WTA, w ostatnim czasie pisało się i mówiło – ze względu na zdrowotne problemy. Niestety, Marketa Vondrousova na korcie nie pojawiła się od czterech miesięcy.

Marketa Vondrousova odsłoniła prawdę. Poruszający wpis tenisistki

Problemy wynikają, jak się okazało, nie tylko ze względu na kontuzjowany bark. Czeszka została bowiem objęta dochodzeniem w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych. Choć jak sama wyznała, w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, miała bardzo nieprzyjemną wizytę komisarza ds. dopingu. Miał on pojawić się w godzinach nocnych, poza oferowanym przedziałem czasowym.

Takie nachodzenie sprawiło, że Vondrousova napisała o sytuacji na Instagramie. Najwięcej o jej konsekwencjach.

Bardzo trudno jest mi o tym mówić, ale chcę być z Wami szczera w kwestii mojego zdrowia psychicznego […] Przez długi czas walczyłam z kontuzjami, ciągłym stresem i problemami ze snem, przez co czułam się wyczerpana i krucha. To stopniowo wyczerpywało mnie bardziej, niż prawdopodobnie zdawałam sobie wówczas z tego sprawę […] Próbuję powoli odnaleźć drogę powrotną – zarówno na korcie, jak i poza nim. Tenis zawsze był moim światem, ale teraz skupiam się również na leczeniu i przejściu przez to w najlepszy możliwy sposób. Nadal pracuję nad oczyszczeniem swojego imienia, ale jednocześnie muszę zadbać o siebie. Dziękuję mojemu chłopakowi, mojej rodzinie i wszystkim, którzy mnie wspierali. To znaczy dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić. Na razie potrzebuję trochę czasu, żeby odetchnąć i dojść do siebie.

Nie ulega wątpliwości, że Czeszka – kiedy była w pełni zdrowia, z pewnością miała mnóstwo sportowych atutów do tego, żeby walczyć z najlepszymi.

Mająca 26 lat wicemistrzyni olimpijska (Tokio 2021) w ostatnich sezonach musi jednak bardziej skupiać się nad tym, żeby jakkolwiek wyjść na zdrowotną prostą. A jak widać, dodatkowo przydarzyła się tak nieprzyjemna sytuacja, która wpłynęła negatywnie na tenisistkę i jej zdrowie psychiczne.

