Numer 1 dla Igi Świątek jest już pewny. Kibice mogą zacierać ręce

To nie było pewne jeszcze kilka godzin temu, kiedy wśród uczestniczek widniała Jelena Rybakina. Kazaszka, która zajmuje pozycję wiceliderki rankingu WTA, ostatecznie zdecydowała się wycofać z przyjazdu na turniej tuż przed Wimbledonem. Wielki Szlem to priorytet w kontekście tego momentu sezonu, właściwie dla każdej tenisistki czy tenisisty ze światowej czołówki.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca. Tydzień wcześniej ruszą kwalifikacje.

WTA 500 Bad Homburg: Polka numerem 1. Wycofanie jednej z faworytek!

Warto przypomnieć, że sezonie 2025 Świątek dotarła do finału turnieju w Bad Homburg. Ostatecznie od Polki lepsza okazała się Jessica Pegula. Porażka z Amerykanką dopiero w finale imprezy była dobrym prognostykiem przed Wimbledonem. Polka potwierdziła to już w samym Londynie, sięgając po końcowy triumf w najbardziej legendarnym tenisowym turnieju na świecie.

Wracając do Rybakiny, dlaczego zabraknie Kazaszki? W oficjalnym oświadczeniu przyznała, że ma „pewien dyskomfort w prawym biodrze”. Dodajmy, że wiceliderka światowych list po sukcesie na kortach ziemnych w Stuttgarcie (WTA 500) w połowie kwietnia b.r., nie zdołała przebić się przez fazę ćwierćfinałową żadnego z kolejnych turniejów, w których występowała.

Czy zatem historia się powtórzy i Świątek ponownie pokaże się z dobrej strony tuż przed Wimbledonem? Start imprezy WTA 500 w Bad Homburg już za rogiem. Niemiecki turniej zaplanowano w dniach 20-27 czerwca. W przypadku WTA Tour mecze w Polsce pokazywane są na antenach Canal+ Sport oraz za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

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