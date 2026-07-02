Demolka w meczu Igi Świątek! Takich obrazków nikt się nie spodziewał

W czwartek (tj. 2 lipca) na kort centralny w Londynie wyszły dwie byłe liderki rankingu WTA. Karolina Pliskova jest jednak bardziej doświadczona od Igi Świątek. Mająca 34 lata Czeszka nie spodziewała się zapewne, że pierwsza odsłona meczu II rundy Wimbledonu, będzie mieć aż tak jednostronny przebieg.

Polka zmiotła bowiem z kortu swoją przeciwniczkę. Świątek zwyciężyła bardzo przekonująco 6:1 po zaledwie 24 minutach gry.

Demolka w meczu Igi Świątek. Zadziwiające sceny na korcie centralnym!

Dość napisać, że obrończyni tytułu z 2025 roku po zaledwie 12 minutach prowadziła już 4:0. Co więcej, Świątek prowadziła 16:1 w zdobytych punktach. Czeszka jedynie z uznaniem mogła spoglądać na drugą stronę siatki. Polka przegrała zresztą swojego jedynego gema w pierwszym secie za sprawą... własnych błędów. Najpierw dwa wyrzucone ataki, następnie podwójny błąd serwisowy i zrobiło się 0:40, z którego trudno było już wyjść.

Jeśli jednak patrzeć całościowo na postawę Polki, to naprawdę forma godna uznania. 6:1 z byłą liderką światowego rankingu, grającą m.in. w finale Wimbledonu, to robi wrażenie.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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