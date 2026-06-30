Iga Świątek zdeklasowała konkurencję. Wynik Polki robi wrażenie

Iga Świątek po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna w zestawieniu najcenniejszych sportowych kobiecych marek osobistych w Polsce. W najnowszym rankingu przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM) i „Forbes Women” tenisistka już szósty rok z rzędu zajęła pierwsze miejsce. Co więcej, jako jedyna przekroczyła granicę miliarda złotych wartości medialnej.

Iga Świątek najcenniejszą kobiecą marką w Polsce

Od maja 2025 do kwietnia 2026 r. wartość reklamowa publikacji poświęconych Idze Świątek osiągnęła 1,6 mld zł, a ich łączny zasięg wyniósł 7,9 mld potencjalnych kontaktów. Rosła również popularność tenisistki w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie zyskało 457 tys. nowych obserwatorów, przekraczając liczbę 2,3 mln. W tym samym czasie użytkownicy zostawili pod jej publikacjami blisko 12,6 mln reakcji, komentarzy i udostępnień.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Zawsze powtarzam, że największą wartością rozpoznawalności jest możliwość wykorzystywania jej do promowania dobrych postaw, wspierania innych i inspirowania młodych ludzi do działania po swojemu – podkreśliła Iga Świątek na łamach „Forbes Women”.

– Staram się budować swoją markę zgodzie ze sobą: autentycznie, z szacunkiem do ludzi i z odpowiedzialnością za to, jaki przekaz niesie moja obecność w mediach. Cieszę się, że obok wyników sportowych dostrzegane są także działania społeczne i projekty, które są dla mnie ważne – dodała.

Miejsce 10. Ewa Chodakowska







Miejsce 9. Agnieszka Radwańska







Miejsce 8. Katarzyna Kawa







Miejsce 7. Aleksandra Mirosław







Miejsce 6. Natalia Bukowiecka







Miejsce 5. Magdalena Fręch







Miejsce 4. Magda Linette







Miejsce 3. Anna Lewandowska







Miejsce 2. Ewa Pajor







Miejsce 1. Iga Świątek





Sukces Polski w FC Barcelona

Drugie miejsce wśród sportsmenek zajęła Ewa Pajor. Marka osobista piłkarki FC Barcelona Femení została wyceniona na 212 mln zł. Minione miesiące były dla zawodniczki wyjątkowo udane: transfer do klubu z Katalonii przełożył się na wielkie sukcesy w tym kolejne mistrzostwo Hiszpanii, a także znakomite występy w Lidze Mistrzyń UEFA.

Choć jej profil na Instagramie obserwuje niespełna 258 tys. osób, to właśnie Ewa Pajor osiągnęła najwyższy wskaźnik zaangażowania fanów spośród czołowej trójki rankingu.

Anna Lewandowska bije rekordy w social mediach

Na trzecim miejscu znalazła się Anna Lewandowska. Jej wartość medialna została oszacowana na 196,9 mln zł, a zasięg publikacji sięgnął 1,3 mld kontaktów. Żona Roberta Lewandowskiego pozostaje jedną z najpopularniejszych Polek w mediach społecznościowych – śledzi ją łącznie ponad 9,7 mln użytkowników. Konto trenerki na TikToku (2,1 mln followersów) uzyskało blisko 1,8 mln interakcji przy zaledwie 74 postach.

– O sile marki osobistej nie decyduje wyłącznie zasięg. Stawki reklamowe wynikają również z jakości i prestiżu medium, wiarygodności redakcji czy wpływu na opiniotwórcze grupy. W praktyce marka obecna w opiniotwórczych i prestiżowych mediach buduje silniejszy kapitał wizerunkowy niż marka generująca wyłącznie szeroki, ale mniej jakościowy zasięg – tłumaczy Monika Ezman, dyrektor zarządzająca usługami IMM.

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