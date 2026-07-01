Duży transfer na polskim rynku! Były reprezentant oficjalnie zmienił klub

W przypadku Karola Urbanowicza mowa o jednym z najciekawszych środkowych na polskim rynku. Największym problemem siatkarza jest jednak zdrowie, a dokładniej podatność na kontuzje. Z perspektywy ostatnich sezonów, wiele było sytuacji, w których Urbanowicz nie mógł pomóc na boisku – czy to swojej drużynie klubowej, czy nawet w reprezentacji Polski.

PlusLiga: Karol Urbanowicz odszedł z ZAKSY. To były reprezentant Polski

Pochodzący z Gdańska zawodnik (rocznik 2001) po kampanii 2021/22 został oficjalnie uznany Odkryciem Sezonu w PlusLidze. Urbanowicz znalazł również uznanie w oczach Nikoli Grbicia. Trener reprezentacji Polski powołał zawodnika do najważniejszej drużyny kraju, ale całościowo ponownie to problemy zdrowotne – nieco zrzuciły środkowego z karuzeli reprezentacyjnej.

Ostatnie dwa sezony Urbanowicz spędził w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Łącznie Urbanowicz w PlusLidze zdobył już ponad 1000 punktów, rozgrywając ponad 150 oficjalnych spotkań. Teraz przyszedł czas na przeprowadzkę do Olsztyna.

– Drużyna z Olsztyna zawsze kojarzyła mi się z walecznością. To miejsce, do którego zawodnicy przychodzą, rozwijają się i bardzo dobrze się prezentują. Jest to zespół, który gra na miarę swojego potencjału, a często nawet ponad niego. Przyjeżdżając do Hali Urania, zawsze czuło się wyjątkową atmosferę i emocje płynące od kibiców. To bez wątpienia coś szczególnego i jeden z powodów, dla których wybrałem właśnie Olsztyn. Negocjacje nie trwały długo, tak naprawdę zajęły tylko kilka dni. Bardzo się cieszę, że trafię pod skrzydła takiego trenera. To szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem, przede wszystkim jako zawodnik – przyznał Urbanowicz.

Co ciekawe, w szeregach Energi Indykpolu AZS siatkarz będzie miał okazję pracować z trenerem, który był jego szefem w czasach występów w młodzieżowej reprezentacji Polski. Dodatkowo Daniel Pliński, bo o nim mowa, to były środkowy. Nie ulega zatem wątpliwości, że Urbanowicz może sporo zyskać na tej współpracy.

– Kibicom w Olsztynie najbardziej chciałbym pokazać na koniec sezonu medal, który zawiśnie na szyjach zawodników naszej drużyny. Oczywiście droga do tego celu jest jeszcze daleka, ale gdybym dziś miał wskazać jedno marzenie przed rozpoczęciem sezonu, byłoby to właśnie ono. Chcę również pokazać, że jako drużyna nigdy nie będziemy się poddawać. Będziemy walczyć w każdym meczu i rywalizować o zwycięstwo z każdym przeciwnikiem. Chcemy dostarczyć naszym fanom wielu emocji, bo właśnie o to chodzi w zawodowym sporcie: o emocje, pozytywną energię i wspólne przeżywanie chwil, które pomagają osiągać sukcesy – skwitował nowy środkowy Energi Indykpolu AZS Olsztyn.

Kontrakt Urbanowicza z olsztyńskim klubem został parafowany na rok. Olsztynianie nie ukrywają, że mają ambitne plany osiągnięcia naprawdę dobrego wyniku, a docelowo powrotu do gry o najwyższe cele w PlusLidze. W kontekście klubu z Olsztyna mowa o pięciokrotnym mistrzu Polski. Ostatni tytuł to jednak dawne czasy, bo rok 1992.

Łącznie siatkarze z Olsztyna zdobyli aż 22 medale seniorskich mistrzostw Polski. Wspomnianych pięć złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Po raz ostatni na podium olsztynianie stali w 2008 roku (3. miejsce).

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