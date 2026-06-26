Nikola Grbić ma duży problem. Alarmujące wieści z reprezentacji Polski

Trzeba przyznać, że poprzedni sezon nie oszczędzał siatkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn pod względem kontuzji. Problemy mieli m.in. Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka czy Norbert Huber.

Gdyby dopisać do tej listy tych, którzy przed rokiem zrezygnowali z występów w kadrze – choćby Marcin Janusz czy Mateusz Bieniek – mielibyśmy już naprawdę spore grono nieobecnych. Trener Nikola Grbić musiał również brać pod uwagę te najnowsze ruchy ze strony samych zawodników. Niedyspozycje w sezonie kadrowym 2026 zgłosili m.in. Bieniek i Huber (obaj wicemistrzowie olimpijscy), dodatkowo z reprezentacyjną karierą pożegnał się Janusz.

Nieobecny jest również Kurek, do tego trener nie mógł skorzystać z Bartosza Bednorza. Problem z kontuzjami miał również Kewin Sasak. Jak zatem widać, ta lista jest dosyć długa, ale reprezentacja Polski wydaje się mieć plan na przyszłość. Przynajmniej tak można wnioskować po zachowaniach i decyzjach, które z meczu na mecz funduje serbski trener mistrzów Europy z 2023 roku.

Jan Firlej kontuzjowany! Alarmujący wieści z reprezentacji Polski

To jednak nie koniec kłopotów. Choć docenialiśmy mocno jego występ przeciwko Belgom (3:2), kontuzji doznał Jan Firlej. Rozgrywający na co dzień broniący barw PGE Projektu Warszawa przeżywa naprawdę udany czas, ale wszystko może przekreślić jakiś mały raz, który pojawił się w trakcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach.

„Miał jakiś problem z łydką. Nic nie czuł w trakcie meczu z Belgią, ale po spotkaniu spotkał się z fizjoterapeutą, a ten stwierdził, że może lepiej zrobimy echo. Janek myślał, że to nic. Rano nie miał w planach treningu, tylko regenerację, ale coś czuł. Kiedy wykonali echo, zobaczyliśmy, że jest coś z łydką i teraz czekamy, jaka będzie sytuacja [...] Możemy sprawdzić, kogo z rozgrywających mamy jeszcze na liście. Wydaje mi się, że za dużego wyboru nie mamy. Ale są zawodnicy, spokojnie. Nie chcę wymieniać nazwisk, natomiast oczywiście staramy się zażegnać ten kryzys, niestety niefortunny uraz. Zrobimy tak, żeby było dobrze” – przyznał Grbić, cytowany na portalu Polsatu Sport.

Rzeczywiście przeciwko Turcji (3:2) rozgrywający nie wystąpił. Co więcej, Firlej z oczywistych – po czasie – względów, nie wziął nawet udziału w przedmeczowej rozgrzewce.

Pod nieobecność Firleja cały mecz od deski do deski zagrał Marcin Komenda. Numer 1 wśród rozgrywających w sezonie 2025.

Liga Narodów: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze?

Polacy w Gliwicach zagrają jeszcze dwa mecze. W weekend – sobota i starcie z Niemcami (17:00) oraz na koniec turnieju w Gliwicach – Polska kontra Argentyna (20:00).

Ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym wezmą udział Polacy, będą zmagania w Chicago (15-19 lipca).

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

Gdzie oglądać mecze siatkarzy? Transmisje są dostępne na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go.

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