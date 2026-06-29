Wilfredo Leon wrócił w wielkim stylu. Polscy siatkarze pobili rekord świata!
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Siatkówka

Wilfredo Leon wrócił w wielkim stylu. Polscy siatkarze pobili rekord świata!

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Wilfredo Leon
Wilfredo Leon Źródło: Volleyball World
Wilfredo Leon był jedną z najjaśniejszych postaci turnieju VNL w Gliwicach. Siatkarz wrócił do reprezentacji Polski i od razu stał się jej liderem.

To akurat żadna niespodzianka, biorąc pod uwagę, jaką sportową klasę od lat prezentuje ten właśnie siatkarz. Wilfredo Leon to siatkarski gigant, który gra na wysokim poziomie zarówno w klubowych barwach (Bogdanka LUK Lublin), jak i spełniając reprezentacyjne obowiązki. Dodajmy, że w barwach Polski siatkarz pochodzący z Kuby występuje oficjalnie od lipca 2019 roku. Jako reprezentant Kuby Leon zdołał sięgnąć m.in. po srebrny medal MŚ (2010) i brąz Ligi Światowej (2012), poprzedniczki Ligi Narodów.

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Nikola Grbić, tak jak zapowiadał, zrealizował plan sprawdzenia różnych personalnych rozwiązań, w kontekście turnieju VNL 2026 w gliwickiej PreZero Arenie. Po środowo-czwartkowym rozegraniu dwóch tie-breaków, obu zwycięskich, przeciwko Belgom i Turkom, w weekend do drużyny dołączył m.in. właśnie Leon.

Przyjmujący pokazał solidną formę, jak na pierwsze występy w kadrze po przerwie oraz okresie przygotowawczym w Spale. W niedzielę (tj. 28 czerwca) Polacy zagrali morderczy mecz przeciwko Argentynie. Niesamowite były zwłaszcza dwie pierwsze odsłony.

W secie otwarcia rozegrano rekordowy, jak na realia Ligi Narodów, set – zakończony wynikiem 48:50 na niekorzyść gospodarzy. Druga odsłona? 26:24 dla Polaków, a ostatecznie skończyło się na 3:1 dla Polski.

– Co to był za gorący weekend w Gliwicach. Gorący nie tylko ze względu na temperaturę, ale też poziom emocji na boisku! Super było wrócić na parkiet i mieć doping pełnej hali. Po takim graniu jak w pierwszych dwóch setach meczu z Argentyną, przez dwa dni będę siedzieć w balii z lodowatą wodą – przyznał w mediach społecznościowych Leon, z uśmiechem kwitując wydarzenia w Gliwicach.

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Sam Leon zdobył łącznie 28 punktów. O ile w elemencie przyjęcia miał spore problemy (27 prób i tylko 15 proc. Pozytywnego), to w ofensywie wspólnie z Bartłomiejem Bołądziem, trzymał Polaków na powierzchni. Leon atakował aż 37 razy, ze skutecznością 62 proc. Do tego trzy punktowe bloki i dwa asy serwisowe siatkarza na jego koncie.

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Ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym wezmą udział Polacy, będą zmagania w Chicago (15-19 lipca).

Z kim zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polska rozpocznie granie w USA od meczu z wicemistrzami świata Bułgarami (15.07, środa, g. 19:00). Następnie... dwa mecze jednego dnia (18.07, sobota), najpierw rywalizacja z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

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Źródło: WPROST.pl / Instagram / wilfredo_leon_official / X / @volleyballworld