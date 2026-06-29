On rozwiąże problemy Nikoli Grbicia? Nieoczekiwany lider reprezentacji Polski

Warto przypomnieć, że w przypadku Bartłomieja Lemańskiego, mowa o zawodniku, który stosunkowo szybko rozpoczął swoją drogę w seniorskiej reprezentacji Polski. Zawodnik zadebiutował już w 2017 roku, przekonując do siebie ówczesnego trenera Polaków Ferdinando De Giorgiego. Ostatecznie jednak mierzący aż 217 cm wzrostu siatkarz zniknął z reprezentacyjnego radaru.

Bartłomiej Lemański błyszczy w VNL. Nikola Grbić dostał odpowiedź

Kilka dni temu informowaliśmy o przenosinach siatkarza do PGE Projektu Warszawa. Lemański ma za sobą bardzo udany sezon w szeregach PGE GiEK Skry Bełchatów. Powrót do jego rodzinnej Warszawy jest jasnym sygnałem, że zawodnik chce sięgać po medale w sezonie 2026/27.

Kto wie, być może stawania na podium Lemański doświadczy również w sezonie reprezentacyjnym. Zawodnik solidnie otworzył kampanię 2026, przekonując do siebie Nikolę Grbicia. Selekcjoner daje szanse Lemańskiemu, a ten z powodzeniem stara się budować swoją pozycję w drużynie. W obecnym sezonie reprezentacyjnym otworzyło się kilka wakatów w kontekście środkowych. Wystarczy przypomnieć, że pod uwagę nie jest brana dwójka wicemistrzów olimpijskich (2024) – Norbert Huber i Mateusz Bieniek.

Lemański jest najwyższej sklasyfikowanym Polakiem, patrząc na rankingi w trwającej Lidze Narodów. Nie jest zaskoczeniem, że środkowy znajduje się w czołówce wśród najlepiej blokujący. Lemański po turnieju VNL w Gliwicach wylądował na czwartym miejscu, mając średnią 2,5 bloku na mecz.

Ze względu na rotacje trenera Grbicia, próżno jest szukać innych polskich nazwisk w rankingach VNL 2026. Obecność Lemańskiego wśród najlepszych, niezależnie od liczby rozegranych spotkań, potwierdza, że trener podjął słuszną decyzję, ponownie znajdując miejsce dla zawodnika w gronie reprezentantów Polski.

Liga Narodów: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze?

Ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym wezmą udział Polacy, będą zmagania w Chicago (15-19 lipca).

Z kim zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polska rozpocznie granie w USA od meczu z wicemistrzami świata Bułgarami (15.07, środa, g. 19:00). Następnie... dwa mecze jednego dnia (18.07, sobota), najpierw rywalizacja z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

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