Piękny gest po śmierci w trakcie mundialu. Druzgocący czas dla legendy

Nie jest tajemnicą, że Francuzi są jednymi z faworytów do końcowego triumfu na tegorocznym mundialu. Drużyna, która w 2018 roku była mistrzem świata, a cztery lata później wicemistrzem, ponownie chciałaby pokazać konkurencji moc Trójkolorowych. Szefem tego zespołu jest Didier Deschamps. Człowiek, który sam zdobył tytuł mistrza świata, jeszcze jako piłkarz, wznosząc puchar podczas pamiętnej imprezy z 1998 roku.

Piękny gest dla trenera Francuzów. Śmierć w trakcie MŚ poruszyła Francją

Jeszcze przed rozpoczęciem MŚ 2026 wiadomo było, że po 14 latach Deschamps pożegna się z rolą selekcjonera. Mający 57 lat trener w roli piłkarza osiągnął mnóstwo (z Francją wygrał też Euro 2000), a teraz jest na dobrej drodze, by ponownie powalczyć o pełną pulę na mundialu.

Niestety, w trakcie imprezy dotarła tragiczna informacja o śmierci matki selekcjonera Francuzów. Deschamps wyjechał z turnieju, poleciał na kilka dni do Francji, a zespół wicemistrzów świata w ostatnim meczu grupowym poprowadził jego asystent. Francja wygrała wysoko z Norwegią (4:1), a następnie dołożyła kolejny sukces, przeciwko Szwecji. Szwedzi nie mieli nic do powiedzenia w zderzeniu z tak dobrym zespołem, przegrywając zasłużenie 0:3.

Deschamps wrócił do drużyny. Po golu dla Trójkolorowych kapitan zespołu Kylian Mbappe wykonał piękny gest, biegnąc do swojego selekcjonera i tym samym przekazując wsparcie, tak bardzo potrzebne w trudnym momencie, dla legendarnego szkoleniowca.

A na twarzy trenera Francuzów pojawił się uśmiech.

W 1/8 finału Trójkolorowi zagrają z Paragwajem. Drużyna z Ameryki Południowej sprawiła największą – jak dotychczas – niespodziankę turnieju, eliminując z turnieju Niemców, po zwycięskiej serii rzutów karnych.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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