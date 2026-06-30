Chicago Fire tak uhonoruje „Lewego”? Lionel Messi może na to liczyć

W poniedziałkowy (tj. 29 czerwca) wieczór oficjalnie potwierdzono, że Robert Lewandowski przenosi się do MLS. Nowym klubem świetnego napastnika zostało Chicago Fire. Miejsce, które w przeszłości miało w swoich szeregach kilku znanych Polaków.

Przykłady? Warto wspomnieć o słynnym tercecie: Roman Kosecki, Piotr Nowak i Jerzy Podbrożny. Co ciekawe, właśnie z wymienionymi Polakami na pokładzie klub z Chicago sięgnął po swoje jedyne w historii mistrzostwo. Był to rok 1998, pierwszy, w którym piłkarze Fire dołączyli do MLS.

Chicago Fire zachwycone transferem RL9. Czy „Lewy” będzie kapitanem?

Lewandowski zostanie drugą największą gwiazdą – po Lionelu Messim – w kontekście klubowej piłki nożnej w USA. Argentyńczyk, który rewelacyjnie spisuje się podczas trwającego mundialu, to najważniejsza postać w szeregach Interu Miami. Messi jest kapitanem klubu kierowanego przez Davida Beckhama, a jego marka zdecydowanie pozwoliła podnieść prestiż całego MLS.

Jak będzie w przypadku Lewandowskiego? Polak zapewne będzie brany pod uwagę w kontekście roli kapitana w nowym sezonie. W poprzedniej kampanii opaskę na ramieniu nosił doświadczony Anglik Jack Elliott. Lewandowski to jednak zupełnie inna półka, spoglądając na jego dorobek w karierze. Na stronie internetowej Fire polski napastnik zestawiany jest z największymi gwiazdami w dziejach klubu z Chicago – Bułgarem Christo Stoiczkowem, Niemcem Bastianem Schweinsteigerem czy Szwajcarem Xherdanem Shaqirim. Choć można odnieść wrażenie, że to właśnie Polak jest tym najbardziej cenionym.

Choćby na ten podstawie można przewidywać, że Lewandowski otrzyma opaskę kapitańską w drużynie Fire. RL9 pełni tę funkcję w reprezentacji Polski, dodatkowo wielokrotnie miał okazję być kapitanem w barwach FC Barcelony. A przede wszystkim w sierpniu Lewandowski skończy 38 lat, a jego ogromne doświadczenie może zadziałać tylko z korzyścią dla całej drużyny.

W klubie z Chicago planują zresztą kolejne duże ruchy. Nieoficjalnie mówi się i pisze o przeprowadzce do tego klubu Leona Goretzki. Reprezentant Niemiec to były kolega klubowy Lewandowskiego z czasów występów w Bayernie Monachium. Niemiec i Polak grali razem w stolicy Bawarii w latach 2018-22.

Dodatkowo numer 9 wydaje się być naturalnym, z jakim zagra Polak w MLS. Dotychczas z takowym występował Belg Hugo Cuypers. Pamiętając jednak, jak wyglądała sytuacja po przeprowadzce Lewandowskiego z Monachium do Barcelony, trudno zakładać, żeby w szeregach Fire nie otrzymał swojego ulubionego numeru. Przypominając, po przenosinach do Barcy pierwotnie dziewiątkę nosił Memphis Depay. Holender jednak najpierw rozstał się z numerem, a następnie nawet... pożegnał z klubem.

Marka RL9 jest już dodatkowo brandem, który polski piłkarz z pewnością będzie promował w trakcie ataku na nowy, amerykański rynek.

Pierwszy mecz sezonu Chicago Fire rozegrają już 17 lipca. Rywalami „Strażaków” będzie Vancouver Whitecaps. Co ciekawe, mecz zostanie rozegrany jeszcze... przed decydującymi rozstrzygnięciami trwających MŚ 2026. Mundial trwa bowiem do 19 lipca.

Czytaj też:

Robert Lewandowski rozpętał burzę! Kontrowersje wokół transferu Polaka Czytaj też:

Koszmar Niemców na mundialu stał się faktem! Zostali wyrzuceni z turnieju