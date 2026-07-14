Robert Lewandowski wylądował w Chicago. Polaka czeka ważny moment!

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski po raz pierwszy zdecydował się na grę poza Europą. W ostatnich latach polski napastnik był gwiazdą takich gigantów, jak Bayern Monachium (lata 2014-22) czy FC Barcelona (2022-26).

Teraz przyszedł czas na ligę MLS i grę w barwach Chicago Fire. Polak dotarł już do amerykańskiego miasta, więc oficjalnie ten rozdział kariery kapitana reprezentacji Polski właśnie się otworzył.

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Kiedy pierwszy mecz w Chicago Fire?

Jaki jest dokładnie plan na najbliższe godziny dla RL9? Lewandowski we wtorek (tj. 14 lipca) weźmie udział w pierwszym treningu drużyny z Chicago.

Początek o godzinie 17:30. Za to parę godzin później, dokładnie o 20:30, Polak zostanie oficjalnie przedstawiony na specjalnej konferencji prasowej, w towarzystwie Gregga Berhaltera, menadżera Chicago Fire. Będzie to jednak raczej symboliczne powitanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że od 21:00 rozpocznie się... półfinał MŚ 2026, w którym Hiszpania zagra z Francją.

O planach Chicago Fire pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

Co ciekawe, w kontekście Lewandowskiego pojawił się również pomysł, żeby Polak pojawił się na trybunie VIP podczas finału MŚ 2026, czyli 19 lipca. Obecność na stadionie MetLife w New Jersey to pomysł jednego ze sponsorów klubu z Chicago.

Pierwszy mecz po przerwie w rozgrywkach Fire rozegrają za to 17 lipca. Rywalami „Strażaków” będzie Vancouver Whitecaps. Co ciekawe, mecz zostanie rozegrany jeszcze... przed decydującymi rozstrzygnięciami trwających MŚ 2026. Mundial trwa bowiem do 19 lipca.

Niewykluczone, że będzie to dzień oficjalnego debiutu nowego numeru 9 w szeregach „Strażaków”.

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