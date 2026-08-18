Nietypowa rola Igi Świątek w US Open! To duża atrakcja dla kibiców

Optymizm można opierać w głównej mierze na formie, jaką w ostatnich kilkunastu dniach prezentuje polska tenisistka.

Iga Świątek w bardzo dobrym stylu wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. Twarda nawierzchnia w Kanadzie okazała się dla Polki idealnym rozwiązaniem po średnio udanych występach, czy to w trakcie Roland Garros, czy Wimbledonu.

Słynny duet „Ruudtek” znowu w akcji! Świetne wieści z USA

Dodatkowo w Nowym Jorku polska tenisistka miała okazję triumfować – niemal równo cztery lata temu. Świątek wówczas była numerem 1 rankingu WTA, a przeciwniczki mogły tylko oglądać plecy polskiej mistrzyni.

Teraz sytuacja wygląda już inaczej, aczkolwiek nadal w kontekście Polki można mówić o ścisłej czołówce świata tenisa.

Polkę podczas ostatniego turnieju Wielkiego Szlema sezonu 2026 będzie można oglądać w akcji nie tylko w singlu. Właśnie ogłoszono listę duetów, czyli mikstów złożonych z wielkich gwiazd tenisa. W tym gronie nie mogło zabraknąć Świątek. Najlepsza polska tenisistka ponownie zagra w duecie z Casperem Ruudem.

Niektórzy pewnie pamiętają tę parę, która stworzyła niezapomniane show na korcie – zostając okrzykniętymi per „Ruudtek”.

Jedynym znakiem zapytania pozostaje kwestia zdrowia Norwega. Ruud musiał bowiem wycofać się w trakcie meczu w Cincinnati (ATP 1000) ze względu na kontuzję. Czy to będzie poważny uraz, który wykluczy szanse na grę w duecie ze Świątek? O tym przekonamy się zapewne na przestrzeni najbliższych kilkunastu dni.

US Open odbędzie się w dniach od 30 sierpnia do 13 września.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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