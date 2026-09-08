Będzie nowy prezes PKOl! Kompromis po skandalu z Piesiewiczem

Wygląda na to, że będzie nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak informuje WP/SportoweFakty największe szanse na wybór ma aktualnie Marian Kmita.
We wtorek na spotkaniu w Centrum Olimpijskim stawili się wszyscy uprawnieni do tego przedstawiciele prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Marian Kmita, czyli wieloletni dyrektor Polsatu Sport, wg doniesień medialnych, może obecnie liczyć na zdecydowanie najistotniejszą frakcję w zarządzie PKOl. A to podstawa do tego, żeby myśleć o wyborze na szefa ruchu olimpijskiego.
Wkrótce więcej informacji
Źródło: Wirtualna Polska / SportoweFakty