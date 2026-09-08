Będzie nowy prezes PKOl! Kompromis po skandalu z Piesiewiczem

We wtorek na spotkaniu w Centrum Olimpijskim stawili się wszyscy uprawnieni do tego przedstawiciele prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Marian Kmita, czyli wieloletni dyrektor Polsatu Sport, wg doniesień medialnych, może obecnie liczyć na zdecydowanie najistotniejszą frakcję w zarządzie PKOl. A to podstawa do tego, żeby myśleć o wyborze na szefa ruchu olimpijskiego.

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