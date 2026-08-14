Karol Nawrocki zwrócił się do Igi Świątek. Prezydent jest pod wrażeniem

Przypomnijmy, że Iga Świątek właśnie wygrała swój pierwszy turniej w sezonie 2026. Co ciekawe, jest to tytuł numer 26 w karierze Polki, która ma dopiero 25 lat. W finale w Toronto Świątek okazała się wyraźnie lepsza od Jeleny Rybakiny.

Karol Nawrocki pogratulował Idze Świątek. Prezydent pod wrażeniem Polki

Jak to bywa przy okazji dużych sukcesów polskiego sportu, nie brakuje reakcji ze strony politycznej. Prezydent Karol Nawrocki zamieścił w piątkowy (tj. 14 sierpnia) poranek wpis, w którym serdecznie pogratulował Świątek sukcesu, doceniając jej wkład w narodową radość dla Polek i Polaków.

„Wielkie gratulacje dla Igi Świątek! Wspaniałe zwycięstwo i triumf na kanadyjskich kortach! Dziękuję za sportowe emocje i dumę, którą Iga daje Polsce i Polakom. Brawo!” – czytamy na profilu prezydenta Nawrockiego na portalu X.

Dzięki wygranej nad Rybakiną Świątek wskoczyła na 5. miejsce w rankingu WTA. Na horyzoncie są za to kolejne wyzwania przed najlepszą polską tenisistką. To największe, to ostatni z turniejów wielkoszlemowych – czyli US Open – rozgrywany w Nowym Jorku.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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