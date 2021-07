Mamy szansę na najlepszy wynik od 41 lat. Ile medali z igrzysk olimpijskich mogą przywieźć Polacy?

Już 23 lipca rozpoczną się tegoroczne igrzyska olimpijskie. Do Tokio udało się ponad 200 polskich sportowców, którzy będą rywalizować w wielu dyscyplinach zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Którzy z nich mają największe szanse na przywiezienie medali z Japonii?

Przewidywania Associated Press

Wyniki zawodów w poszczególnych dyscyplinach zasugerowała Associated Press, amerykańska agencja prasowa. Według niej Biało-Czerwoni mają zdobyć w Tokio aż 22 medale. Gdyby tak się stało, byłby to nasz najlepszy wynik od 1980 roku, kiedy to w Moskwie nasi reprezentanci stawali na podium aż 32-krotnie.

AP twierdzi, że siedem z medali mają przywieźć do Polski lekkoatleci, z czego cztery przedstawiciele rzutu młotem: Paweł Fajdek (złoto), Wojciech Nowicki, Anita Włodarczyk (srebro) oraz Malwina Kopron (brąz). Drugie miejsca powinni zająć też Marcin Krukowski i Maria Andrzejczyk – oszczepnicy. Wioślarze również mają szansę na triumfy: złoto w czwórce mężczyzn, srebro w czwórce podwójnej panów i pań oraz brąz w dwójce podwójnej. Na podium powinni znaleźć się kajakarze: Maja Walczykiewicz, Karolina Naja i Anna Puławska. Duże szanse na medal daje się też Sandrze Bernal w strzeleckim trapie.

Potencjalne sukcesy w tenisie, siatkówce i koszykówce

Ponadto srebrny medal ma być w zasięgu kolarki torowej Darii Pikulik oraz Igi Świątek i Łukasza Kubota w mikście. Brązowe krążki mogą wygrać Piotr Myszka (windsurfing), Aleksandra Kowalczuk (taekwondzistka) i Tadeusz Michalik (zapaśnik w stylu klasycznym).

Możliwe, że na najwyższym stopniu podium staną nasi koszykarze w formule 3x3 oraz siatkarze. Pierwsi mają pokonać w finale Serbów, a drudzy Brazylijczyków. Co ciekawe z Canarinhos Polska zmierzyła się w finale Ligi Narodów i wtedy to nasi rywale byli górą.

