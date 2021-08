Tokio 2020. Do końca igrzysk zostało tylko kilka dni. Jakie starty czekają nas 5 sierpnia?

Koniec Igrzysk Olimpijskich w Tokio zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy sportowcy opuścili już Japonię, inni z kolei już wkrótce przystąpią do zmagań finałowych. W czwartek 5 sierpnia czekają nas kolejne starty, co jest dobrą okazją do przypomnienia terminarza igrzysk na ten dzień:

godz. 2:00: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, 110 m przez płotki

godz. 2:10: lekkoatletyka, eliminacje skoku wzwyż kobiet

godz. 2:30: kajakarstwo, półfinały K-1 200 m mężczyzn

godz. 2:40: lekkoatletyka, siedmiobój kobiet, skok w dal

godz. 2:44: kajakarstwo, półfinały kobiet C1 200 m

godz. 2:58, kajakarstwo, półfinały K-1 500 m kobiet

godz. 3:00: lekkoatletyka, eliminacje sztafety 4 x 100 m kobiet

godz. 3:26: kajakarstwo, półfinały K-2 1000 m mężczyzn

godz. 3:30: hokej na trawie mężczyzn (mecz o brązowy medal)

godz. 3:55: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, rzut dyskiem - grupa B

godz. 4:00: lekkoatletyka, finał trójskoku mężczyzn

godz. 4:05: lekkoatletyka, finał pchnięcia kulą mężczyzn

godz. 4:42: kajakarstwo, finał K-1 200 m mężczyzn

godz. 4:45: lekkoatletyka, finał biegu na 110 m przez płotki mężczyzn

godz. 4:57: kajakarstwo, finał C1 200 m kobiet

godz. 5:29: kajakarstwo, finał K-1 500 m kobiet

godz. 5:30: lekkoatletyka, siedmiobój kobiet, rzut oszczepem

godz. 5:45: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, skok o tyczce

godz. 6:00: pięciobój nowoczesny kobiet, szermierka

godz. 6:15: koszykówka, półfinał mężczyzn

godz. 6:40: lekkoatletyka, siedmiobój kobiet, rzut oszczepem

godz. 7:00: boks, waga lekka kobiet (półfinały)

godz. 7:30: boks, waga musza mężczyzn (półfinały)

godz. 8:93: boks, waga średnia mężczyzn (półfinały)

godz. 8:30: kolarstwo torowe, omnium mężczyzn, pierwszy wyścig

godz. 8:35: boks, waga piórkowa mężczyzn (finał)

godz. 9:27: kolarstwo torowe, omnium mężczyzn, drugi wyścig

godz. 9:30: lekkoatletyka, chód na 20 km mężczyzn

godz. 9:30: pięciobój nowoczesny mężczyzn, szermierka

godz. 10:00: piłka ręczna, półfinał mężczyzn

godz. 10:07: kolarstwo torowe, omnium mężczyzn, trzeci wyścig

godz. 12:00: lekkoatletyka, finał skoku o tyczce kobiet

godz. 12:00: baseball, półfinał mężczyzn

godz. 12:00: hokej na trawie mężczyzn (finał)

godz. 12:15: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, rzut oszczepem - grupa A

godz. 12:25: lekkoatletyka, eliminacje sztafety 4x400 m kobiet

godz. 12:30: karate, finał kata kobiet

godz. 13:00: lekkoatletyka, półfinał 1500 m mężczyzn

godz. 13:00: koszykówka, półfinał mężczyzn

godz. 13:05: karate, zawody medalowe kumite mężczyzn do 67 kg

godz. 13:20: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, rzut oszczepem - grupa B

godz. 13:22: karate, zawody medalowe kumite kobiet do 55 kg

godz. 14:00: piłka ręczna, półfinał mężczyzn

godz. 14:40: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, 1500 m

godz. 22:30: lekkoatletyka, chód na 50 km

Poza wymienionymi dyscyplinami czekają nas jeszcze zawody w skokach do wody, tenisie stołowym, wspinaczce sportowej mężczyzn, golfie, piłce wodnej, siatkówce plażowej czy piłce nożnej kobiet.