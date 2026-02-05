Atak wirusa na igrzyskach olimpijskich! Czy imprezie we Włoszech grozi paraliż?

Przypomnijmy, że tegoroczne ZIO odbywają się na Półwyspie Apenińskim, konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Olimpijskie zmagania rozpoczęły się już w środę (tj. 4 lutego), a na piątek (tj. 6 lutego) przewidziana jest oficjalna ceremonia otwarcia, na słynnym piłkarskim stadionie San Siro w Mediolanie.

ZIO 2026: Wirus pojawił się na igrzyskach. Problemy drużyny olimpijskiej

Niepokojące wieści związane ze zdrowiem reprezentantek Finlandii pojawiły się już na starcie sportowych zmagań. Jak podały fińskie media, cztery zawodniczki drużyny hokeja na lodzie, miały duże problemy zdrowotne po przyjeździe na Półwysep Apeniński.

Mowa o wirusie, który najprawdopodobniej wykluczy te reprezentantki z rywalizacji w najbliższym czasie. Co dokładnie dolega fińskim hokeistkom? Ma to być norowirus wywołujący spore problemy żołądkowe – niewykluczona jest grypa żołądkowa.

Zawodniczki spędziły początek igrzysk w izolacji, w swoich pokojach, ażeby sytuacja nie stała się coraz bardziej poważna. W czwartek (tj. 5 lutego) Finlandia miała rozegrać o 21:10 mecz z Kanadą. Mecz fińskiego zespołu z mistrzyniami olimpijskimi został jednak przełożony, właśnie ze względów na sytuację zdrowotną uczestniczek ZIO 2026.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

