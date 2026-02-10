Natalia Maliszewska odczarowała olimpijski koszmar. Sukces Polki!

We wtorek (tj. 10 lutego) na olimpijskich trasach króluje m.in. short track. Dobre wieści napłynęły w kontekście występu Natalii Maliszewskiej.
Polka awansowała bowiem do ćwierćfinału w rywalizacji na 500 metrów. Natalia Maliszewska w swoim wyścigu zajęła 2. miejsce. Lepsza od Polki była tylko Kanadyjka Kim Boutin, natomiast za nią uplasowała się Koreanka Lee Soyeon. Upadek zaliczyła za to Włoszka Alena Kryłowa.
Niestety z rywalizacji odpadła druga z reprezentantek Gabriela Topolska.
Źródło: WPROST.pl / @Eurosport_PL