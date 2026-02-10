Natalia Maliszewska odczarowała olimpijski koszmar. Sukces Polki!
Zimowe Igrzyska 2026

Natalia Maliszewska odczarowała olimpijski koszmar. Sukces Polki!

We wtorek (tj. 10 lutego) na olimpijskich trasach króluje m.in. short track. Dobre wieści napłynęły w kontekście występu Natalii Maliszewskiej.

Polka awansowała bowiem do ćwierćfinału w rywalizacji na 500 metrów. Natalia Maliszewska w swoim wyścigu zajęła 2. miejsce. Lepsza od Polki była tylko Kanadyjka Kim Boutin, natomiast za nią uplasowała się Koreanka Lee Soyeon. Upadek zaliczyła za to Włoszka Alena Kryłowa.

Niestety z rywalizacji odpadła druga z reprezentantek Gabriela Topolska.

