Kacper Tomasiak z brązem. Tyle dostanie za medal olimpijski

Kacper Tomasiak sprawił ogromną sensację podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. 19-latek zajął trzecie miejsce i wywalczył brązowy medal na dużej skoczni w Predazzo.

ZIO 2026. Kacper Tomasiak z drugim medalem!

Sobotni konkurs przebiegał niemal identycznie jak wcześniejsze zawody na skoczni normalnej. Tym razem po pierwszej serii Polak również zajmował czwarte miejsce (po skoku na odległość 133 metrów) i ponownie tuż przed nim był Kristoffer Eriksen Sundal. W finałowej serii po raz kolejny Norweg nie dał sobie rady, dzięki czemu to Kacper Tomasiak stanął na najniższym stopniu podium.

– Na pewno czuję radość, ale też mniej zmęczenia niż po skoczni normalnej, tam było więcej adrenaliny. Był stres, który dał więcej siły na progu, ale nie zaburzył techniki – mówił 19-latek po zakończeniu konkursu w Predazzo. – Może nie wierzyłem w medal tak mocno jak na normalnej, ale myślę, że sobie bardzo dobrze poradziłem – dodał.

Kacper Tomasiak zdobył brąz. Ile otrzyma za medal?

Sportowa wygrana przynosi nie tylko radość, ale i korzyści finansowe. Kacper Tomasiak za brązowy medal otrzyma od Polskiego Komitetu Olimpijskiego 450 tys. zł, z czego 300 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach. Dodatkowo, PKOL sprezentuje sportowcowi obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię.

Premie dla medalistów olimpijskich przewidziało także Ministerstwo Sportu i Turystki. Resort wypłaci 19-latkowi jednorazową nagrodę w wysokości ponad 61 tys. zł.

Za wcześniejszy srebrny medal wywalczony podczas konkursu na skoczni normalnej, skoczek otrzyma od PKOl 600 tys. zł (400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach). Dodatkowo 19-latek otrzyma od MSiT ponad 78 tys. zł jednorazowej nagrody.

Ponadto, dzięki zdobyciu medali olimpijskich Kacper Tomasiak zapewnił sobie 24-miesięczne stypendium, którego maksymalna kwota miesięczna wyniesie nieco ponad 15 tys. zł.

