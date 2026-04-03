Robert Lewandowski nie do zatrzymania. Liczby mówią same za siebie

Instagram to dziś ulubione miejsce polskich piłkarzy. Właśnie w tym serwisie są najbardziej aktywni. Każdy z zawodników powołanych przez Jana Urbana na ostatnie zgrupowanie ma swoje konto. Powód? Instagram pozwala im pokazać nie tylko życie na boisku, ale też treningi, emocje po meczach czy codzienne chwile w sposób, który naprawdę przyciąga uwagę kibiców.

Dobrze prowadzony profil pomaga piłkarzom budować swoją markę, zwiększać rozpoznawalność i przyciągać sponsorów, którzy coraz częściej patrzą nie tylko na umiejętności sportowe, ale też na to, co dzieje się w social mediach.

Robert Lewandowski rządzi na Instagramie. Reszta kadry daleko w tyle

Jeśli jednak spojrzeć na liczby, trudno mówić o wyrównanej rywalizacji. Z raportu opracowanego przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że Robert Lewandowski zdecydowanie odjechał reszcie stawki.

Między marcem 2025 roku a marcem 2026 roku kapitan biało-czerwonych wygenerował ponad 92 mln interakcji. Co więcej, niemal wszystkie najpopularniejsze posty opublikowane przez podopiecznych Jana Urbana (98 na 100) należą właśnie do niego. Największe zainteresowanie wzbudziły zdjęcia po zdobyciu przez FC Barcelonę Pucharu Króla.

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Sebastian Szymański, który zebrał blisko 3 mln interakcji. Uwagę kibiców przykuły przede wszystkim posty dotyczące pożegnania z kibicami Fenerbahce Stambuł przed transferem do Stade Rennais. Podium uzupełnia Nicola Zalewski, z niemal milionem obserwujących i ponad 2,1 mln interakcji.

– Na zasięgi piłkarzy wpływają trzy rzeczy: gra w znanych klubach (jak FC Barcelona czy Inter Mediolan), pokazywanie życia poza boiskiem — pasji czy rodziny — oraz aktywność na Instagramie, czyli regularne posty i odpowiedzi na komentarze. Algorytmy nagradzają takich zawodników większymi zasięgami — podkreśla Tomasz Lubieniecki, kierownik działu raportów medialnych w IMM.

Oskar Pietuszewski nową gwiazdą Instagrama

Duża rozpoznawalność i marketingowy potencjał piłkarza przekładają się na kontrakty sponsorskie a nawet decyzje transferowe klubów szukających graczy otwierających nowe rynki. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że świetnym przykładem jest Oskar Pietuszewski, który bardzo wcześnie zaczął budować swoją markę osobistą.

17-latek w badanym okresie zajął ósme miejsce wśród polskich reprezentantów, generując 707 tysięcy interakcji i wyprzedzając pod tym względem bardziej doświadczonych kadrowiczów, takich jak m.in. Jan Bednarek czy Krzysztof Piątek.

– Statystyki na Instagramie to dziś twarda waluta w negocjacjach biznesowych. Dla potencjalnych sponsorów, piłkarz z milionowymi zasięgami, to angażujący i skuteczny kanał promocyjny na przykład dla marek kojarzonych ze zdrowym stylem życia lub sportem – dodaje Tomasz Lubieniecki.

Skoni było tak dobrze, to dlaczego było tak źle? Lekcja pokory dla piłkarzy

