Żużel wraca do TVP. Dyrektor mówi o powodach tej decyzji

Przed wieloma laty TVP Sport odpowiadało za tranmisję żużlowej Ekstraligi, najlepszej ligi na świecie w tej dyscyplinie sportowej. Od pewnego czasu jednak poza pojedynczymi transmisjami, nie widzieliśmy w telewizji publicznej czarnego sportu. Jakub Kwiatkowski, nowy dyrektor TVP Sport, przyznaje, że chce by ta dyscyplina gościła w jego stacji jak najczęściej.

TVP pokaże prestiżowe zawody

Żużel jest bardzo widowiskowy i w wielu zawodach mamy do czynienia z wieloma emocjami, stąd kibice chętnie go oglądają. Gdy dodamy do tego dominację Bartosza Zmarzlika w walce o indywidualne mistrzostwo świata, to jeszcze bardziej zaostrza to apetyt fanów sportu na śledzenie rywalizacji.

– Żużel to jest sport, który bardzo dobrze się ogląda. Najważniejsze imprezy są jednak w Canal+. Coś mimo wszystko szykuje się z żużla. Planujemy wkrótce przynajmniej jedną transmisję – powiedział Kwiatkowski w rozmowie z Mateuszem Borkiem w „Kanale Sportowym”.

Jedna transmisja, o której mówi Kwiatkowski, to zapewne Kryterium Asów, które otworzy sezon 2024. To impreza, gdzie na starcie staną gwiazdy światowego żużla na czele z Bartoszem Zmarzlikiem. Nie zabraknie też np. Dominika Kubery czy też Macieja Janowskiego.

Mistrzostwa Europy na żużlu ponownie w TVP

Widać, że Telewizji Polskiej zależy na jak największej liczbie transmisji, stąd nabywa prawa do pokazywania wydarzeń, których nikt jeszcze nie „zaklepał”. W związku z tym TVP Sport będzie transmitować SEC, czyli cykl rund w Indywidualnych Mistrzostwach Europy.

Pierwszy turniej SEC odbędzie się 6 czerwca w węgierskim Debreczynie, kolejny 20 lipca w Grudziądzu, trzeci 24 sierpnia w niemieckim Guestrow, a decydujący na Stadionie Śląskim w Chorzowie 21 września (godz. 19.00). W przypadku ostatniej rundy ściganie zawodników zobaczymy oczywiście na torze tymczasowym.

