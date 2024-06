Koniec sagi związanej ze skandalem w Gorzowie. Znamy werdykt

Trzeba było trochę poczekać na werdykt Ekstraligi Żużlowej w sprawie meczu ebut.pl Stal Gorzów – ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Przypomnijmy, że spotkanie miało odbyć się 28 maja, lecz warunki atmosferyczne nie były przyjazne. Tor w Gorzowie został przykryty plandeką. Gdy opady deszczu ustały, to owal odkryto i wykonywano na nim prace, by przywrócić go do stanu używalności.

Michał Sasień ogłosił obustronny walkower

Zawodnicy obu zespołów ocenili, że tor jest niebezpieczny do jazdy w czterech. Arbiter Michał Sasień ocenił go natomiast jako trudny do jazdy, lecz regulaminowy. Ostatecznie sędzia ogłosił obustronny walkower, co jest rzadkim przypadkiem w żużlu i sporcie ogółem. Sasień przed kamerami telewizyjnymi oświadczył wówczas, że to nie koniec sprawy, a wynik będzie musiał potwierdzić organ zarządzający ligą.

Najpierw jednak mieliśmy do czynienia z czymś innym. Komisja Orzekająca Ligi przychyliła się do słów sędziego, odbierając zachowanie zawodników jako odmowę jazdy w meczu. Dlatego też ukarano aż 15 żużlowców, czyli wszystkich, którzy byli zgłoszeni do zawodów.

twitter

Ekstraliga Żużlowa zweryfikowała wynik. Nie będzie bonusa

Ostatecznie we wtorek Ekstraliga Żużlowa poinformowała w krótkim komunikacie, że zweryfikowała mecz jako wzajemny walkower, wobec czego obie drużyny otrzymują po 0 punktów meczowych i 40 ujemnych punktów biegowych. Ponadto żadna z drużyn nie ma szansy na punkt bonusowy w dwumeczu.

Drużyny z Gorzowa i Grudziądza otrzymały zatem poważne ciosy. Obecnie w ligowej tabeli Stal plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem sześciu punktów i jednym zaległym meczem. GKM jest szósty – zgromadził cztery punkty. Jego przewaga nad ostatnią Fogo Unią Leszno wynosi jednak zaledwie punkt, a trzeba pamiętać, że do końca sezonu musi radzić sobie bez Jasona Doyle'a, który zmaga się z poważną kontuzją.

Czytaj też:

Sensacja w Zielonej Górze. Wiadomo, ile miasto wyłożyło na słynny klub. Kwota zwala z nógCzytaj też:

Bartosz Zmarzlik wskoczył do swojej ligi. „Na każdym obiekcie można robić show”