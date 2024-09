Wrocław czeka na falę kulminacyjną. Stadiony mają nowe funkcje

Powódź szaleje w południowo-zachodniej Polsce. Wiele terenów już zostało zalanych, mnóstwo ludzi straciło dach nad głową, a wielka woda przemieszcza się w stronę Wrocławia. Mowa tutaj o fali na Odrze, bo poza tym w stolicy województwa dolnośląskiego można już znaleźć miejsca, w których doszło do podtopień. To obszary znajdujące się w pobliżu Bystrzycy. Mowa choćby o ulicy Głównej. W mieście trwa mobilizacja i przygotowania na przyjęcie fali kulminacyjnej. Ważne jest to, co odbywa się na Stadionie Olimpijskim i Tarczyńskim Arena.

Stadiony we Wrocławiu z nowymi funkcjami

Na wskazanych obiektach utworzono punkty do wydawania worków z piaskiem. Na Tarczyńskim Arena, czyli stadionie, z którego na co dzień korzysta piłkarski zespół Śląska Wrocław, ludzie mogli przyjeżdżać po worki już wcześniej. Na Stadionie Olimpijskim natomiast punkt uruchomiono w środę.

Na razie ta decyzja nie ma terminu końcowego. Można bowiem przypuszczać, że fala kulminacyjna będzie przechodzić przez Wrocław przez dwa dni. To z kolei sprawia, że dodatkowe worki z piaskiem mogą być potrzebne do umacniania wałów.

Warto tutaj dodać, że obowiązują jasne określone zasady we wskazanych wyżej miejscach. Każda osoba może zabrać maksymalnie 20 worków, następnie sama je napełnić i zapakować do samochodu.

Nikt nie myśli o żużlu

Żywioł sprawia, że wciąż przekładany jest półfinałowy mecz żużlowej PGE Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław w pierwszym spotkaniu pokonała w Gorzowie ebut.pl Stal 46:44, ale do rewanżu ze względu na pogodę jeszcze nie doszło. Pierwotnie miał zostać rozegrany 15 września, następnie cztery dni później, lecz znów został przełożony.

W tej chwili jednak praktycznie nikt nie myśli o sporcie, co jest sprawą oczywistą. Mieszkańcy robią wszystko, aby ratować miasto przed skutkami powodzi.

