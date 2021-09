Wzruszona Anna Lewandowska na gali ShEO 2021. „Dla mnie to jest wisienka na torcie”

Anna Lewandowska otrzymała nagrodę ShEO 2021 w kategorii „Liderka Biznesu”. – Trenerka personalna z 56 certyfikatami na koncie. Swojego męża poznała na obozie studentów AWF na Mazurach. Oboje mówią, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. W czerwcu 2013 roku wzięli ślub, rok potem ruszyła ze swoim blogiem, gdzie uczyła, jak zdrowo jeść. Dzisiaj prowadzi biznes wart dziesiątki milionów złotych – podkreślił prowadzący galę redaktor naczelny „Wprost” Robert Feluś.

– Trudno na jednym wdechu wymienić wszystkie przedsięwzięcia, w które jest zaangażowana. Choć podkreśla, że mąż jest dla niej ogromnym wsparciem, pierwszy milion zarobiła dzięki własnym osiągnięciom. Jest ogromną inspiracją dla milionów Polek. Pokazuje, że kobieta może osiągnąć wielki sukces w często skostniałym świecie męskiego biznesu – dodawał.

Gala ShEO 2021. Co powiedziała Anna Lewandowska?

– Tak miało nie być – mówiła podczas odbierania statuetki wyraźnie wzruszona Anna Lewandowska. Ocierając łzy podziękowała za to, że „może być w gronie tak wspaniałych kobiet”. – Dla mnie taka statuetka to jest wisienka na torcie, oczywiście bezlaktozowym, bezglutenowym i bez białego cukru – żartowała trenerka.

– Chciałabym podziękować całemu mojemu teamowi Foods by Ann, Healthy Center by Ann, Phlov i Diet Menu. Wymieniłam kilka biznesów, które obejmują różne aspekty życia. Ja podchodzę do niego bardzo holistycznie – zaznaczyła żona Roberta Lewandowskiego.

Gala ShEO 2021. Jaką liderką chce być Anna Lewandowska?

Anna Lewandowska przytoczyła dane WHO, z których wynika, że „zdrowie to nie tylko brak chorób, ale też dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny”. – W tym momencie 3/4 populacji świata umiera przedwcześnie przez choroby cywilizacyjne i nieodpowiedni styl życia. Te statystyki są przerażające, ale napawają nadzieją na zmianę. My Polacy mamy do tego warunki – stwierdziła.

Trenerka przyznała, że „chciałaby być taką suflerką, która będzie podpowiadała, jak to zrobić poprzez edukowanie i prowadzone przez nią biznesy”. – Samo słowo liderka jest dla mnie bardzo ważne. Dla mnie liderka to osoba, która ma wizję i realizuje ją z zespołem. I nie mówi naprzód, tylko chodźcie ze mną. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie do tego motywowała jeszcze bardziej – podsumowała Anna Lewandowska.

Czytaj też:

Lewandowski znowu trafia! Bayern wygrywa z RB Lipsk