Wpływowi w polskim sporcie

Jak wynika z raportu „Rola sportu w polskiej gospodarce”, przygotowanego przez centrum analiz SpotData, PKB generowany rocznie przez usługi sportowe oraz towary, na przykład produkcję sprzętu i odzieży sportowej, dochodzi do 47,5 mld zł. To 2,1% całego polskiego PKB. Wartość łańcucha dostaw wytworzona dzięki temu PKB to 29 mld zł. Jednocześnie dostarczenie usługi sportowej o wartości 1 zł – gwarantowanej przez kluby czy organizatorów wydarzeń – przyczynia się do wygenerowania dodatkowej wartości podobnej wysokości w innych dziedzinach gospodarki.

Dostarczanie usług sportowych na dużą skalę nie byłoby możliwe bez mecenatu, zapewnianego przez biznes. Za obecnością logotypów większych i mniejszych firm na trykotach zawodników czy nazwami spółek w nazwach klubów sportowych stoi realne wsparcie finansowe, przeznaczone na funkcjonowanie i rozwój całych dyscyplin, jak i poszczególnych zawodników.

Nakłady na sport rosną

Dla przykładu, tylko OKN Orlen w ciągu ostatnich czterech lat, od 2018 r., zwiększył nakłady na rozwój polskiego sportu o 120 proc. Firma współpracuje dziś z ponad 70 klubami, 10 związkami, m.in. z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz dwoma komitetami, również z Polskim Komitetem Paraolimpijskim (22 stypendystów Fundacji Orlen stanowi trzon polskiej reprezentacji narodowej).

Orlen zawiera też umowy indywidualne z zawodnikami. W ten sposób już od ponad dekady wspiera multimedalistkę w konkurencji rzutu młotem, Anitę Włodarczyk oraz kierowcę rajdowego Jakuba Przygońskiego. A to tylko dwójka z ok. 90-osobowej listy – ze wsparcia Orlenu korzystają też m.in Robert Kubica oraz trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, Bartosz Zmarzlik. Ponadto programami sportowymi Orlenu tylko w 2021 r. objęto ponad 62 tysiące dzieci i młodzieży.

Zasługi Orlenu we wspieraniu polskiego sportu znalazły uznanie jury Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, którego pierwsza edycja odbyła się w październiku br. w Zakopanem. Prezesowi koncernu, Danielowi Obajtkowi, przyznano wówczas nagrodę w kategorii Mecenas Sportu. Jak podkreśla Daniel Obajtek, zaangażowanie firmy w sponsoring sportu realnie wspiera też cele biznesowe. Tylko w ubiegłym roku dzięki projektom sponsoringowym Orlen wypracował ekwiwalent reklamowy na poziomie 1 mld zł. Wzmacnianie globalnej rozpoznawalności marki ORLEN wpisuje się także w realizowany proces budowy silnej, multienergetycznej firmy, która musi skutecznie konkurować z największymi europejskimi graczami w branży paliwowo-energetycznej – przekonuje prezes PKN Orlen.

Mecenasi sportu

Znaczące wsparcie na rozwój sportu przekazuje Totalizator Sportowy. W latach 1994-2021 tylko z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych spółka przekazała ponad 17,7 mld zł na sport (oraz kulturę). Zapewnia też wsparcie w tym zakresie z własnych środków w ramach współpracy ze związkami, organizacjami sportowymi i indywidualnych umów z zawodnikami, jak również w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej. Totalizator od ponad 25 jest sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Należąca do Totalizatora Sportowego marka LOTTO jest partnerem strategicznym wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, partnerem głównym piłkarskich rozgrywek Ekstraklasy w sezonach 2021/22 i 2022/23. Totalizator jest też partnerem Polskiego Związku Koszykówki, w tym Partnerem Tytularnym koszykówki 3x3 w Polsce.

Obszar sponsoringu, partnerstw, marketingu, badań i działań wizerunkowych nadzoruje w Totalizatorze Sportowym Magdalena Kopka-Wojciechowska, wiceprezes zarządu.

Do wpływowych w polskim sporcie można też zaliczyć Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Menedżer z doświadczeniem w biznesie nie dość, że wyprowadził finanse organizacji na prostą, to dzięki sprawnie realizowanej strategii marketingowej PZKosz pozyskał wartościowych partnerów ze świata dużego biznesu i mediów.

Widzowie telewizyjnych transmisji skoków narciarskich z pewnością kojarzą markę Blachotrapez. Jednym z ambasadorów marki jest bowiem Kamil Stoch. Firma aktywnie angażuje się w sponsoring – sport jest częścią długofalowej strategii marketingowej firmy. Wśród wspieranych przez Blachotrapez zawodników znajdziemy też Kamila Glika czy himalaistkę Annę Tybor.

Skoro mowa o znanych polskich sportowcach, nie można pominąć pierwszej rakiety świata. Indywidualną umowę sponsorską z Igą Świątek, liderką tenisowego rankingu WTA, podpisała firma PZU. Ubezpieczyciel nie tylko w ten sposób angażuje się w mecenat sportu. W ramach specjalnego programu Dobra Drużyna PZU wspiera sport dzieci i młodzieży stwarzając im możliwość aktywnego zagospodarowania wolnego czasu. Z dofinansowania korzysta ponad 350 organizacji i związków sportowych z ponad 40 dyscyplin.