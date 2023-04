Wyjaśniła się przyszłość Marka Papszuna. Szokująca decyzja dla kibiców Rakowa Częstochowa

We wtorek o 11:00 Raków Częstochowa zorganizował konferencję, na której pojawili się właściciel klubu – Michał Świerczewski i trener Marek Papszuna. Na tym briefingu działacze ogłosili, iż kontrakt szkoleniowca nie zostanie przedłużony, co oznaczą, że po sezonie szkoleniowiec pożegna się z Medalikami.

Sukcesy Marka Papszuna

Marek Papszun jest trenerem Rakowa Częstochowa od 18 kwietnia 2016 roku. W tym czasie wraz z klubem awansował do I ligi w 2017 roku, a dwa lata później do Ekstraklasy. Do sukcesów szkoleniowca można zaliczyć wywalczony 2 maja 2021 Puchar Polski, po wygranym 2:1 meczu z Arką Gdynia oraz Superpuchar Polski zdobyty 9.07.2022 roku w starciu z Lechem Poznań.

Poprzedni sezon Raków Częstochowa zakończył na drugim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, dzięki czemu drużyna mogła zadebiutować w europejskich pucharach, a dokładnie Lidze Konferencji Europy, w której dotarła do 4. rundy eliminacji. Na gali PKO BP Ekstraklasy Marek Papszun został wyróżniony i otrzymał nagrodę Trenera Sezonu 2020/21. Kontrakt szkoleniowca z Medalikami wygasa wraz z końcem sezonu 2022/23.

Raków Częstochowa przedłużył kontrakt ze Svarnasem

Trener Marek Papszun prowadził Raków dotychczas w 281 meczach, odnosząc w tym czasie 163 zwycięstwa oraz notując 62 remisy i 56 przegranych. 18 kwietnia minęło siedem lat, od kiedy szkoleniowiec współpracuje z częstochowskim klubem.

W ostatnim czasie kontrakt do 2027 roku z Rakowem Częstochowa przedłużył Stratos Svarnas. „Chciałbym każdego roku stawać się lepszym piłkarzem” – powiedział po podpisaniu umowy.

Raków Częstochowa jest liderem PKO BP Ekstraklasy z ośmiopunktową przewagą nad drugą Legią Warszawa. Najbliższy mecz Raków Częstochowa rozegra z Miedzią Legnica na wyjeździe. To spotkanie odbędzie się w sobotę 22 kwietnia o godz. 17:30.

