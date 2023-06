French Open 2023. Politycy w euforii po wielkim triumfie Igi Świątek. „Królowa Paryża jest tylko jedna”

Iga Świątek zgotowała kibicom prawdziwy horror. Finałowy mecz w tegorocznym French Open miał wyjątkowo emocjonujący przebieg. Kibice mogli w tym spotkaniu oglądać wszystko: dramatyczne zwroty akcji, wyjątkowo długie wymiany i co najważniejsze: szczęśliwy finał. Polska tenisistka pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7 i 6:4. Tym samym po raz drugi z rzędu i trzeci w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej rozgrywany na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Iga Świątek triumfatorką French Open 2023. Fala gratulacji

Po zakończeniu niezwykle burzliwego spotkania w mediach społecznościowych zaroiło się od gratulacji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz opozycji w tej kwestii są wyjątkowo zgodni: królowa Paryża jest tylko jedna.

„Wielki dzień polskiego tenisa w Paryżu! Wspaniała Iga Świątek po raz trzeci wygrała turniej Roland Garros!!! Po trzech setach niezwykle emocjonującego meczu finałowego puchar znów w rękach Polki” – napisał Andrzej Duda. „Królowa może być tylko jedna! Paryż zdobyty po raz kolejny!” – stwierdził Mateusz Morawiecki.

„Iga, jesteś niesamowita! Piszesz historię na paryskich kortach” – podkreślił Rafał Trzaskowski. „Welcome to POLAND Garros. Iga, jesteś wielka” - skomentował triumf Polki Donald Tusk.

Iga Świątek pozostanie liderką rankingu WTA



Dzięki zwycięstwu nad Karoliną Muchową polska tenisistka będzie miała na swoim koncie 8940 punktów w rankingu WTA. Jej przewaga nad drugą w zestawieniu Aryną Sabalenką wzrosła aż do 928 punktów. Białorusinka co najmniej do rozpoczęcia Wimbledonu nie będzie miała szans, aby odrobić straty.

